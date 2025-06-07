HOQUEI
L’Alpicat no pensa renunciar
El club assegura que assumirà l’OK Lliga Plata malgrat quedar-se sense efectius després del descens. Tot apunta que 10 dels 11 jugadors deixaran l’equip
“No ens plantegem renunciar a l’OK Lliga Plata, això segur, i farem l’equip més competitiu possible.” Així es manifestava la presidenta de l’HC Alpicat, Meri Mata, per concloure els rumors que apunten a una possible renúncia de la categoria a causa de la gran desbandada de jugadors que patirà l’equip una vegada consumat el descens de l’OK Lliga.
Dels onze jugadors que formaven part aquest any de la plantilla, tot apunta que només un, Mats Zilken, seguirà a l’equip. Això obligarà el club a buscar nou reforços en un mercat que la pròxima temporada serà molt difícil a causa de la gran competència que hi haurà a la província, ja que el Mollerussa i el Cadí han ascendit a la Nacional Catalana –la tercera categoria– i el Bell-lloc està lluitant per ascendir a OK Lliga Plata.
Les úniques baixes oficialitzades fins a la data són les del tècnic Sito Expósito, que recalarà al Vilafranca, un altre dels equips descendits aquest any de l’OK Lliga, i Miquel Serret, que dijous va anunciar la seua marxa després de 17 anys a l’Alpicat. El capità està molt a prop de concretar la seua tornada al Mollerussa, el club de la seua localitat natal on es va formar i on també podria recalar el seu germà Joan Ramon i el porter Ricard Casals, ambdós també de la capital del Pla.
Per la seua part, Pol Besolí, de la Seu d’Urgell, podria tornar al seu club d’origen, el Cadí, mentre que Iago Vázquez ja s’ha compromès per l’Alcoi i Xavi Bosch pel Pons Lleida per a les dos pròximes temporades. Tampoc no seguiran a l’Alpicat Jan Munné, que torna al Barça després de la seua cessió; Marc Vázquez, que apunta al Cercanyola si aconsegueix ascendir a l’OK Lliga, Uri Llenas i David Ballestero, que té ofertes d’Itàlia i Portugal.
D’altra banda, l’equip femení de l’HC Alpicat i el masculí del Club Patí Bell-lloc inicien avui el play-off final d’ascens a OK Lliga i OK Lliga Plata, respectivament.
Les jugadores que dirigeix Mats Zilken reben aquesta tarda (20.00) el Girona amb l’objectiu de guanyar i tenir la primera opció de tornar a la màxima categoria dos anys després el dia 14 a la pista gironina, mentre que l’equip del Pla d’Urgell visita (20.00) la pista del GEiEG amb el repte de sumar el primer punt i recuperar així l’avantatge del factor pista.