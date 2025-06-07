BÀSQUET
L’Unicaja pren el Palau i força el desempat
L’Unicaja va vèncer amb autoritat (59-81) el Barça per forçar el tercer partit del play-off de quarts de final de la Lliga Endesa, molt superior al Palau, on els blaugranes tenien l’opció de sentenciar l’eliminatòria.
Sense xarxa, els d’Ibon Navarro no van trobar rival de principi a fi. Kendrick Perry (15 punts i 20 de valoració) i Tyson Carter van encapçalar el cop de l’Unicaja, guanyant fe minut a minut per apretar més encara en defensa, a banda de la segona part d’Olek Balcerowski (14 i 21). Després de l’igualat primer assalt que es va decidir a la pròrroga, el Barça no va tenir cames ni bàsquet per eliminar un Unicaja que va recuperar el factor pista de cara al definitiu tercer matx de demà.
Per la seua part, el Madrid va tornar a guanyar el Baskonia (103-112) i es va classificar per a semifinals.