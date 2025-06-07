MOTOCICLISME
Marc Márquez lidera sense oposició a Alcanyís
Li va treure dos dècimes al seu germà Àlex i cinc a Viñales, que va ser tercer
Marc Márquez (Ducati), líder de MotoGP, va ser ahir el més ràpid en la Practice de la categoria reina del Gran Premi d’Aragó, vuitena cita del Mundial de motociclisme. Amb un increïble registre d’1:46.397, dos dècimes davant del seu germà Àlex (Ducati Gresini), l’únic que va aconseguir atansar-s’hi una mica, el vuit vegades campió del món es va confirmar com el pilot de referència a MotorLand Aragó.
Maverick Viñales (KTM) va finalitzar tercer a cinc dècimes i amb el mateix temps que Joan Mir (Honda), quart a l’haver establert la marca posteriorment a Viñales.
Amb el pàdoc revolucionat per la decisió del vigent campió Jorge Martín, encara absent a la pista per la lesió, de no continuar l’any que ve a Aprilia, el de Cervera, que va liderar l’FP1 amb gairebé un segon d’avantatge sobre el primer dels seus perseguidors, va prendre el comandament de la Practice menys d’un quart d’hora després d’arrancar la sessió.
Ho va aconseguir en el seu primer intent de volta ràpida de tota la sessió, i va saber després mantenir-se al capdavant amb molta facilitat respecte als seus competidors. El temps va valer al vuit vegades campió per manar ahir davant del seu germà i Viñales. Mir i Pedro Acosta (KTM) van tancar el top 5 a Alcanyís, davant de Johann Zarco (Honda) i Brad Binder (KTM), sisè i setè.
També avançarà a la Q2 Fermín Aldeguer (Ducati Gresini), que va acabar vuitè just davant de Pecco Bagnaia (Ducati), tercer de la general. Ja fora d’aquests deu primers llocs de privilegi van concloure Raúl Fernández (Aprilia), catorzè; Àlex Rins (Yamaha), quinzè; i Augusto Fernández (Yamaha), dissetè. Tots ells es veuran obligats a passar per la Q1.
D’altra banda, Manu González (Kalex) i José Antonio Rueda (KTM) van dominar en Moto2 i Moto3, respectivament.