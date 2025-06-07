Marc Márquez suma la seua 99 'pole position’ i un nou rècord absolut a Motorland
Àlex aconsegueix un nou segon lloc en la tanda classificatòria del Gran Premi d’Aragó de MotoGP
El lleidatà Marc Márquez va sumar la noranta-novena 'pole position’ de la seua cursa esportiva, a més d’un nou rècord absolut en el circuit de Motorland Alcañiz, en la classificació oficial del Gran Premi d’Aragó de MotoGP. Marc Márquez va marcar un millor temps de 1:45.704 amb el qual va batre el rècord que ell mateix havia establert l’any passat al rodar en 1:45.801, que a més és la seua setanta-unena 'pole position’ en MotoGP, la cinquena de la temporada i la novena en el circuit d'Alcañiz.
Els entrenaments lliures, previs a la disputa de les classificacions oficials, van registrar la primera caiguda del cap de setmana per a Àlex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), en la corba set, el vuitè contratemps en el que va de temporada, quan ocupava la sisena posició –va acabar dècim– i per la qual va decidir donar per conclosa la seua participació en la tanda per preparar la classificació oficial. Tampoc no va tenir massa sort cap altre espanyol, Joan Mir, pilot oficial de Honda Racing Corporation (HRC), que se’n va anar pels terres en la corba dos a menys de tres minuts per al final de la tanda i deixant la seua Honda RC 213 V seriosament danyada.
Mentrestant, Marc Márquez va dominar la sessió lliure amb un registre de 1:46.607 en la seua última volta, poc més de dos dècimes de segon més lent que el seu temps del primer dia (1:46.397). En aquesta tanda lliure es va poder comprovar la millora en el rendiment de la parella formada pel francès Fabio Quartararo i el seu Yamaha YZR M 1. Encara que el campió del món de 2021 es va emportar algun ensurt durant la sessió, va aconseguir acabar la mateixa en la vuitena posició, a mig segon del registre de Marc Márquez.
La primera classificació no va poder començar pitjor per al vencedor a Silverstone (Regne Unit), l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que se’n va anar pels terres en la corba tres en perdre adherència al tren davanter de la seua moto, el que li va obligar a tornar corrent al seu taller mentre els seus mecànics preparaven la segona moto.
Bezzecchi va poder sortir a pista, però pràcticament per a res, ja que va acabar en la vintena posició, només per davant del 'rookie' tailandès Somkiat Chantra (Honda RC 213 V).
La primera referència la va marcar, precisament, Fabio Quartararo, qui va rodar en 1:47.078, que era ja el seu millor temps de tot el cap de setmana, gairebé vuit dècimes de segon més ràpid que el seu millor registre (1:47.842).
Si bé va ser una llàstima, ja que en el seu segon intent de volta ràpida anava rebaixant novament tots els parcials, però es va 'colar' en la corba setze i va haver d’'avortar', la qual cosa el va fer decidir-se per entrar al carrer de tallers per procedir el canvi de pneumàtic posterior. Malgrat el fallo en la corba setze, Fabio Quartararo va tornar a pista per rebaixar novament el seu millor temps i garantir-se el passi a la segona classificació amb un temps de 1:46.631, que ara sí que li deixava molt més a prop del millor temps de la categoria, de Marc Márquez, amb 1:46.397. Però Quartararo no va poder evitar que en el tram final el superés l’italià Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) per tot just 21 mil·lèsimes de segon (1:46.610) i ambdós van ser els qui van passar a la segona classificació.
En aquell mateix instant arribava al seu taller Marco Bezzecchi per agafar la seua segona moto i sortir a pista, però va completar una volta i va tornar a entrar al seu taller a falta de quatre minuts amb problemes al tren davanter de la seua moto. Bezzecchi va poder sortir a pista per intentar completar, almenys, una volta ràpida, ja que era últim en no tenir un temps de classificació.
La segona classificació va començar ja amb una nota més que destacada, amb els dos germans Márquez, Alex per davant i Marc per darrere d’ell, al capdavant de tot el grup. Però abans de concloure el primer gir Marc Márquez ja havia assumit el lideratge de la classificació en un traçat que, com ell mateix defineix, se'l coneix com el 'jardí de casa seua'.
La primera volta ràpida de Marc Márquez ja va ser brutal, amb 1:45.986, la primera vegada en tot el cap de setmana que es baixava a aquell segon, amb el que va deixar clar que arrabassar-lo la 'pole position’ anava a ser molt complicat.
Tras Marc Márquez es va situar Alex Márquez, amb el sud-africà Brad Binder i l’espanyol Pedro Acosta, ambdós sobre sengles KTM RC 16, després d’ells. Mentre d’altres patien, com en el cas del company d’equip de Marc Márquez, l’italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), que en la corba vuit es va portar un bon ensurt que li va obligar a sortir de la traçada per evitar la caiguda en el primer 'time attack'. Precisament Bagnaia juntament amb Di Giannantonio van ser els primers a saltar a pista per al segon 'time attack', en el qual ambdós van rodar en volta ràpida al primer sector, però en el segon ambdós van cedir alguna dècima de segon al millor temps de la categoria com per liderar la classificació.
Bagnaia va aconseguir ascendir fins la quarta posició, no així Di Giannantonio, que es va mantenir onzè.
Per darrere d’ells Alex Márquez no va fallar i va anar completant parcials a ritme de volta ràpida, com també Franco Morbidelli, si bé va ser l’espanyol qui va doblegar el seu propi germà en rodar en 1:45.964, per davant de l’italià i deixant Marc Márquez al tercer lloc. Pero Marc Márquez no va desistir en el seu afany de recuperar la primera plaça i en el seu segon 'time attack' va aconseguir batre el rècord absolut del circuit en rodar en 1:45.704 que ja ningú no va poder batre, amb Alex Márquez i Franco Morbidelli amb ell en la primera línia de la formació de sortida.
La segona línia va ser per a Bagnaia, Acosta i Binder, amb Fermín Aldeguer, Maverick Viñales i Fabio Quartararo.
La quarta línia serà per a Fabio di Giannantonio al costat de les dos Honda RC 213 V de Joan Mir i Johann Zarco.