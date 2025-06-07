EDUCACIÓ
Primeres orles d’Inefc Pirineus
Els més de 40 primers estudiants de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a la Seu celebren la graduació. El 49% són dones, el percentatge més alt d’aquesta carrera a Catalunya
Moment històric el que va viure ahir la Seu amb la graduació de la primera promoció universitària del grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport que imparteix Inefc Pirineus, a la capital de l’Alt Urgell, des de l’any 2021. Més de quaranta alumnes, dels quals gairebé la meitat (49%) són dones, han completat aquests estudis universitaris, adaptats als recursos de la comarca. Així, destaca la formació en disciplines com el piragüisme, l’esquí i l’orientació.
Els responsables del centre van remarcar ahir el gran èxit dels estudis, que han superat les expectatives de la fase inicial, i van explicar que “la muntanya i el medi natural generen una gran atracció”.
La directora d’Inefc Pirineus, Sílvia Puigarnau, va destacar l’alt percentatge de dones que cursen els estudis com una de les grans singularitats del grau. Va assegurar que la presència de dones “és més elevada” que les que opten per aquests estudis a Lleida i Barcelona i va apostar per continuar potenciant-los. Puigarnau va lloar la “fantàstica rebuda” de la ciutat en la implementació dels estudis, així com l’ajuda de les institucions per oferir espais per poder fer les classes.
L’acte de graduació es va celebrar ahir a la tarda a la plaça dels Oms. Hi va participar el conseller d’Esports, Berni Álvarez, que va afirmar que “la primera graduació sempre queda gravada i serà la primera d’una aposta de país que significa l’obertura d’Inefc Pirineus”. A més, va expressar que “estem treballant perquè l’edifici físic arribi al més aviat possible. Tenim el finançament cobert i serà un gran pas per consolidar aquest centre, que ja aporta molt al teixit associatiu del territori”. També van ser-hi presents el secretari general de l’Esport, Abel García, i el director d’Inefc Catalunya, Eduard Inglés.
La festa va tenir actuacions a càrrec d’estudiants i grups locals, amb la coral Encoratjades, entre d’altres. Un dels moments més celebrats, abans de l’entrega de les orles, va ser la projecció d’un vídeo dedicat als alumnes. El final el va posar el Gaudeamus Igitur, interpretat per l’Escola Municipal de Música de la Seu, i un aperitiu a la plaça del Cadí, amb focs artificials a càrrec dels Diables de l’Alt Urgell.
D’altra banda, Berni Álvarez també va explicar que “estem treballant per reobrir al més aviat possible el Circuit de Catalunya de motocròs de Bellpuig”. “Sabem que és un referent i és una prioritat que torni a l’activitat, però era important fer aquesta aturada de l’activitat perquè s’havien de fer bé les coses”, va afegir, sense aventurar-se a posar una data de reobertura.