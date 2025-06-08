FUTBOL
L’Espanya de Lamine busca un títol més contra el Portugal de Robert Martínez
El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, va assegurar ahir que hauran de controlar “tots els aspectes del joc” per superar avui Portugal (21.00/La 1), una selecció “potentíssima, amb talent i molt versàtil”, a la final de la Lliga de Nacions, i va destacar “la calma i la confiança” que transmet Lamine Yamal davant d’un partit d’aquesta categoria.
En aquest sentit, va lloar l’actitud del davanter del FC Barcelona. “Us quedaríeu sorpresos si us dic que transmet una calma, una tranquil·litat... És d’aquest tipus de persones que són especials. El que seria per a altres persones una situació de màxim estrès, ell ho viu amb una confiança, un convenciment i una tranquil·litat”, va manifestar.
Per la seua part, el seleccionador de Portugal, el balaguerí Robert Martínez, va assegurar que el seu equip ha de tenir davant d’Espanya “la mateixa personalitat” que a les semifinals davant d’Alemanya. Considera Espanya “la millor selecció del món” en aquests moments i va dir que compta amb un jugador “únic” com Lamine Yamal.
La seua família, amb la seua germana Antonieta al capdavant, estarà avui a l’Allianz Arena de Múnic per seguir en directe el partit, ja que aquest matí tenen previst agafar un vol des de Barcelona.