Marc Márquez s’exhibeix de nou a l’Aragó i és més líder de MotoGP
Àlex i Bagnaia completen el podi
El pilot de Cervera Marc Márquez (Ducati) ha arrasat en lacursa de MotoGP del Gran Premi d’Aragó, vuitena cita del Mundial de motociclisme, i consolida el seu lideratge per davant del seu germà Àlex Márquez (Ducati), segon aquest diumenge, en una jornada en la que el també espanyol David Muñoz (KTM) ha vençut en Moto3 i en la que el turc Deniz Öncü (Kalex) ha fet el mateix en Moto2.
En el circuit de MotorLand Aragó, a Alcanyís, on l’any passat va trencar una sequera de més de 1.000 dies sense vèncer, Márquez va tornar a confirmar que el traçat és el seu 'jardí' favorit. Amb això, suma els 37 punts del Gran Premi i es converteix en el primer pilot en liderar totes les sessions en un cap de setmana des d’Alemanya 2015, quan ho va aconseguir, per descomptat, també ell.
En el podi li van acompanyar Alex Márquez i l’italià Francesco Bagnaia (Ducati), precisament el segon i el tercer classificats, respectivament, del Campionat del Món. Amb aquest resultat, Marc avantatja en 32 punts al seu germà i en 93 a 'Pecco'.
Una vegada apagats els semàfors, el vuit vegades campió del món va defensar la seua posició de privilegi i va començar a tirar per provar d’escapar-se, amb el seu germà Alex intentant mantenir-se a prop. Per darrere, Pedro Acosta (KTM) va aconseguir superar 'Pecco' Bagnaia, però aquest li va tornar la passada les dos vegades que el murcià va provar fortuna.
Encara que durant les primeres voltes va semblar possible una lluita entre els germans Márquez, en la volta 8 es va veure que Marc no estava disposat a cedir. Amb un crono de 1:47.275, va començar a obrir buit sobre Alex, una marca que encara va millorar en el seu següent gir (1:47.180) i en l’equador de cursa, baixant per primera vegada del 1:47.
Mentrestant, es quedaven fora de cursa pilots com els francesos Johan Zarco (Honda) i Fabio Quartararo (Yamaha) i el sud-africà Brad Binder (KTM), i a falta de quatre girs per al final, Maverick Viñales (KTM). Abans, Márquez estabilitzava el seu avantatge en dos segons sobre el seu immediat perseguidor, pressionat per Bagnaia, però les posicions no es mourien a Alcanyís.
Acosta va acabar finalment quart, mentre que Fermín Aldeguer (Ducati) va ser sisè per davant de Joan Mir (Honda). També van acabar en els punts Raúl Fernández (Aprilia), dècim; Alex Rins (Yamaha), onzè; i Augusto Fernández (Yamaha), tretzè, mentre que Viñales va acabar divuitè després de la seua caiguda.