El Sícoris Club homenatja el seu expresident Jaume Vilella

El club va inaugurar una placa recordant els 25 anys en el càrrec.

REDACCIÓ

El Sícoris Club va retre homenatge divendres al seu expresident Jaume Vilella durant la festa major del club. Amb una placa commemorativa i un emotiu acte, es van reconèixer els seus 25 anys de lideratge, des del 1990 fins al 2015. El president actual de l’entitat, Eduard Abella, va destacar la seua passió i dedicació. Per la seua part, Vilella va agrair el gest, subratllant la passió i el treball en equip i el compromís com a claus del creixement del club.

