Victòria i pole de Marc
El gran dels Márquez guanya la setena cursa esprint de l’any davant del seu germà Àlex. Firma el millor temps amb rècord del circuit inclòs
Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) es va adjudicar ahir la seua setena victòria de la temporada en una cursa esprint del Mundial de MotoGP i va aconseguir la pole position per al Gran Premi d’Aragó d’avui. Un doblet que deixa ben clar que el gran de la saga continua intractable aquesta temporada. Va guanyar davant del seu germà Àlex (Ducati Desmosedici GP24) i del murcià Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24).
Marc Márquez no va fer una bona sortida. Es va quedar una mica clavat a l’apagar-se el semàfor i es va haver de situar tercer rere el seu germà i Franco Morbidelli, al resoldre amb mestria un toc amb Pedro Acosta (KTM RC 16), que intentava colar-se per l’interior. Però el vuit vegades campió del món va saber fer seua la situació per mantenir-se tercer. Àlex Márquez havia aconseguit uns metres d’avantatge amb el circuit net davant d’ell, però Marc no es va intimidar i, sense perdre els nervis ni precipitar-se, va esperar el moment per superar Morbidelli al principi de la segona volta i, una mica més tard, el seu germà camí del setè triomf de la temporada.
El francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que sortia novè, va guanyar tres posicions per situar-se sisè, mentre que l’italià Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), quart en els entrenaments, havia perdut quatre posicions i era vuitè. Bé és cert que al final ni un ni l’altre van poder mantenir les sensacions sobre la moto i Quartararo va haver de conformar-se amb l’onzena posició al cometre un error que el va fer sortir de pista, i Pecco Bagnaia amb la dotzena i amb els habituals problemes d’acoblament a la Ducati Desmosedici oficial.
Una vegada Marc va superar el seu germà va anar allunyant-se a poc a poc d’ell i en tot just una volta tenia ja set dècimes de segon de renda, que van ser més de dos segons al final. El domini del gran de la saga ja va tenir un primer episodi en la classificatòria, que va dominar amb mà de ferro. Va sumar la pole número 99 de la seua carrera esportiva, a més d’un nou rècord absolut al circuit de Motorland a Alcanyís.
Així, Marc va marcar un millor temps d’1:45.704 amb el qual va batre el rècord que ell mateix havia establert l’any passat al rodar en 1:45.801. Després d’ell es van situar Àlex Márquez, segon, i Franco Morbidelli, tercer.
D’altra banda, el brasiler Diogo Moreira (Kalex), establert a Alcarràs, va aconseguir la seua primera pole en Moto2 i un nou rècord absolut al ser l’únic a baixar del segon 50 (1:49.940) en el seu últim intent de volta ràpida, amb el qual va desbancar el turc Deniz Öncü.