BÀSQUET
L’Unicaja elimina el Barça a la pròrroga
L’Unicaja va aconseguir ahir l’últim bitllet per a les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa a l’imposar-se al Barça per 97-95 després d’una pròrroga en el tercer i definitiu partit de la seua sèrie de quarts de final. El conjunt blaugrana va tenir a la mà el duel tant en el temps reglamentari com a la pròrroga, però va estar de nou negat en un final ajustat i firmarà una temporada en blanc.
El conjunt que dirigeix Ibon Navarro va anar a remolc amb molt desavantatge des del tercer quart, però va saber remuntar de la mà de Tyson Pérez per forçar una pròrroga en què es va sobreposar a un sensacional Kevin Punter (37 punts) per citar-se per un lloc a la final amb el Reial Madrid, amb el factor pista a favor de l’equip madridista.
A falta de 2:31 per al final del partit, el Barça guanyava de nou punts, però no va sentenciar i l’Unicaja va forçar el desempat (84-84). A la pròrroga, dos 3+1 de Punter van posar en avantatge el Barça (92-94), que només va anotar un punt en l’últim minut i mig i va acabar perdent (97-95).