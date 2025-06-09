Mor als 55 anys Joan Barril, president del CF Verdú
Joan Barril, president i alma mater del CF Verdú-Vall del Corb, entitat de futbol femení, en la qual exercia fins i tot d’entrenador, va morir ahir a la matinada als 55 anys d’edat. Joan Barril es va trobar malament dissabte sobre la mitjanit i, després de ser atès al CAP de Tàrrega, va ser traslladat a Lleida.
Pel camí, va patir tres parades cardiorespiratòries que ja no va poder superar. Barril va ser un gran impulsor del futbol femení i va arribar a organitzar la Future Fem Champions Cup, un torneig d’equips juvenils femenins.