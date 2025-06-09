FUTBOL
Portugal, dirigit pel balaguerí Robert Martínez, campió per penals
L’equip lusità dirigit pel balaguerí Robert Martínez s’imposa a Espanya després d’igualar el marcador dos vegades. El tècnic lleidatà aconsegueix el seu primer títol amb aquesta selecció
❘ múnic ❘ El tècnic balaguerí Robert Martínez va portar ahir Portugal a convertir-se en la primera selecció que conquereix en dos ocasions la Lliga de Nacions, al derrotar a la tanda de penals Espanya, amb un error en el llançament d’Álvaro Morata, després de l’empat a dos gols. Espanya no va poder retenir la corona aconseguida fa dos anys, precisament en una tanda de penals davant de Croàcia.
Els de Luis de la Fuente es van avançar dos vegades a Múnic, per mitjà de Martin Zubimendi i Mikel Oyarzabal, a la primera part, però Nuno Mendes i, ja en el minut 61, Cristiano Ronaldo, van empatar per a la selecció portuguesa. Sense més gols a la pròrroga, la tanda de penals va decidir a favor dels lusitans i Espanya va veure frenada la seua ratxa triomfal després de guanyar la Lliga de Nacions el 2023 i l’Eurocopa 2024.
En el seu trentè partit al capdavant de Portugal, el lleidatà Robert Martínez va aconseguir el seu primer títol amb l’equip lusità. Encertat en cada canvi, quan va incloure velocitat per alterar el duel, la tanda des dels onze metres va reafirmar el projecte del tècnic de Balaguer a Portugal.
Són ja trenta partits al capdavant de l’equip, amb el qual es va estrenar el 23 de març del 2023 amb un 4-0 davant de Liechtenstein, la primera de les 21 victòries que ha assolit en tot aquest trajecte, amb cinc empats i quatre derrotes, una sola en els últims 12 encontres.
Un altre duel esperat era el de Cristiano (40 anys) i Lamine Yamal (17). El de Rocafonda se les va tenir amb Nuno Mendes, que el va frenar molt bé, mentre que la llegenda portuguesa està per esperar centrades i rematar, com va fer en el segon temps. Això sí, quan la tenia Lamine, baixava a buscar-lo i li va robar algunes pilotes.
Cristiano es va haver de retirar per problemes físics abans de la pròrroga, mentre que a la segona part del temps extra De la Fuente va sacrificar Lamine en el seu últim canvi. Va entrar Yeremy per treballar amb Porro per tapar la destrossa que estaven fent Leao i Mendes. Els canvis van desvirtuar Espanya i els penals la van sentenciar.