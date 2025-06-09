HOQUEI
El Vila-sana acomiada la Lliga amb remuntada a Manlleu
Va reaccionar en el tram final d’un partit sense res en joc per a les del Pla
❘ manlleu ❘ El Vila-sana va acomiadar ahir l’OK Lliga Femenina amb una victòria trepidant igual com intranscendent davant del Manlleu, gràcies a dos remuntades exprés en el tram final de cada meitat (3-4). L’equip del Pla d’Urgell va saber reposar-se dos vegades a resultats desfavorables en un duel d’alternatives que afrontava sabent que acabaria la Lliga quart, finalment a 11 punts del campió, el Telecable; a sis del Fraga, segon després de vèncer ahir el Bigues i Riells (6-0); i tres per sota del Palau, tercer i que ahir va golejar el Corunya (10-0). Encara que la Lliga hagi finalitzat, el Vila-sana afronta aquesta setmana l’oportunitat d’aconseguir el tercer títol de la temporada –després de Supercopa i Mundial de Clubs–, a la Copa de la Reina, en què debuta divendres davant del Voltregà.
El Manlleu, que amb la seua derrota va acabar relegat a la sisena plaça, superat pel Cerdanyola, va ser qui va inaugurar el marcador en el tram final del primer temps. Joana Comas va aprofitar la falta directa per una targeta blava a Maria Porta i va anotar l’1-0. No obstant, la reacció del Vila-sana va ser immediata i en el minut i mig final del primer temps va donar la volta al marcador amb els gols de Luchi Agudo i Flor Felamini per anar-se’n 1-2 al descans.
A la segona meitat es va repetir el mateix patró que a la primera i els gols no van arribar fins als minuts finals. Quan en quedaven nou, el Manlleu va tornar a igualar el xoc amb el 2-2 de Blanca Angrill i mig minut després va tenir un penal a favor que la mateixa Angrill va transformar en el 3-2. Però, de nou, la reacció de les de Lluís Rodero no es va fer esperar, ja que Dai Silva va posar el 3-3 al marcador a falta de cinc minuts i Gimena Gómez va anotar el 3-4 a 2:30 per al final.