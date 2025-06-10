MOTOCICLISME
Viñales vola en els tests i Marc Márquez és tercer
El lleidatà va marcar el ritme al matí
Després d’un Gran Premi d’Aragó dominat de principi a final per Marc Márquez, l’acció va continuar ahir en la pista aragonesa amb una crucial jornada de tests en què el gran protagonista va ser Maverick Viñales amb una última volta rapidíssima que li va permetre tancar la sessió com el més ràpid a MotorLand.
El test ofereix als equips una oportunitat clau per provar, comparar i ultimar noves peces de cara als pròxims grans premis. Al final de la sessió matinal d’assajos, Marc Márquez va mantenir la inèrcia del seu cap de setmana dominant a Alcanyís i va comandar la classificació provisional amb un temps de 1.45.749. La volta més ràpida el va deixar a només 45 mil·lèsimes del rècord que el mateix 93 va firmar a la Q2 de dissabte. Viñales, que havia escalat fins a la segona posició, a tres dècimes, va fer un pas més a la tarda i en el seu últim intent va marcar un 1:45:694 que li va servir per ser el més ràpid al final de la sessió a MotorLand seguit de Marco Bezzecchi, ambdós davant de Marc Márquez, que va acabar tercer. El seu germà Àlex va acabar en la vuitena posició.