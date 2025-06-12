BÀSQUET
El Cadí la Seu fitxa la pivot nord-americana Erika Porter
Té 23 anys, mesura 1,88 metres i arriba de la Bowling Green State University
El Cadí la Seu ja té el segon reforç per a la temporada 2025-2026 després del de l’aler andalusa Marta Morales. Es tracta de la pivot nord-americana Erika Rachel Porter, de 23 anys i 1,88 metres, que arriba al conjunt de l’Alt Urgell després de completar una destacada campanya universitària en la NCAA amb Bowling Green State University, on va fer una mitjana de 12,6 punts i 6,6 rebots per partit durant la temporada 2023-2024.
Porter, nascuda a West Windsor (Nova Jersey) el 24 de maig del 2002, va iniciar la seua carrera al Notre Dame High School de Lawrenceville (New Jersey) durant la temporada 2019-2020, abans de fer el salt al bàsquet universitari. Entre els anys 2020 i 2022 va defensar els colors de la Universitat d’Illinois, on va disputar 17 partits a la seua primera campanya (2,1 punts i 1,1 rebots de mitjana) i 23 partits com titular en el seu segon any (4,2 punts i 2,3 rebots per partit).
Posteriorment, Porter va passar per la Universitat de Baylor a la temporada 2022-2023, participant en 15 partits amb mitjanes d’1,5 punts i 1,6 rebots. Tanmateix, va ser a la Universitat de Bowling Green State on la pivot nord-americana va arribar al seu millor rendiment, formant part del quintet inicial en els 31 partits que va disputar durant la campanya anterior. El seu notable acompliment no va passar desapercebut, sent reconeguda amb la inclusió en el tercer millor quintet de la Conferència MAC (Mid-American Conference). Va destacar especialment per la seua efectivitat en el tir, amb un 66,3% en tirs de camp, mentre que des de la línia de lliures va registrar un 56,3% d’encert.
La selecció espanyola derrota Suïssa abans de l’Eurobàsquet
La selecció espanyola femenina de bàsquet va doblegar ahir Suïssa (94-64) en el quart i últim amistós de preparació per a l’Eurobàsquet 2025, un colofó amb bones sensacions i l’exigència de Miguel Méndez, que va estar molt a sobre de les seues jugadores.
Espanya va culminar la posada al punt en pista amb el Torneig Internacional Viana do Castelo, superant dimarts l’amfitriona Portugal i, 24 hores després, una Suïssa que va donar un altre toc d’atenció a les espanyoles en el primer quart (29-23). “Amb aquesta defensa ens pot guanyar qualsevol equip”, va dir Méndez. Però la quatre vegades campiona d’Europa es va posar les piles llavors i durant el segon quart va trobar l’equilibri entre l’atac i la defensa per acabar amb un triomf voluminós.