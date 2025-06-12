FUTBOL
La Lips League 2025 inclou una tercera categoria
També tindrà un equip femení
La Lips League, competició d’estiu creada a Artesa de Segre per Nil Baró i Julià Jou continua creixent i, en aquesta tercera edició afegirà una nova categoria, la Infantil, que se suma a la competició Amateur i a la Júnior, de categories benjamí i aleví.
La competició Júnior, que ja compta amb 13 equips, es jugarà els dies 4 i 5 de juliol; l’Amateur, amb 18 equips, començarà el 7 de juliol i durarà dos setmanes, mentre que la competició infantil, que ja té 8 equips, serà el 19 i 20 de juliol. Aquest torneig tindrà també per primera vegada un equip femení.
“El torneig ha tingut una gran acollida des de la seua primera edició”, explica Julià Jou “i la prova és que cada any hi ha més equips interessats a participar-hi”. La competició és una adaptació de la Kings League que va crear Gerard Piqué, encara que, com afegeix Jou, “tenim algunes cartes pròpies, alguna de les quals les ha elegit el públic entre diverses opcions que els vam oferir”. Entre les pròpies que s’incorporen en aquesta edició hi ha la denominada reset, amb la qual un gol empata el partit, sigui quin sigui el resultat.