HOQUEI
El Fraga, a semifinals
L’equip del lleidatà Jordi Capdevila va superar el Manlleu en un duel equilibrat. L’argentina Adriana Soto va firmar els tres gols del conjunt de la Franja
❘ cerdanyola del vallès ❘ El Fraga va ser ahir el primer equip a classificar-se per a les semifinals de la Copa de la Rei, competició que s’està disputant a Cerdanyola del Vallès, al superar ahir en el primer partit de quarts de final el Manlleu, per 3-2. Els tres gols de l’equip de la Franja, que entrena el tècnic lleidatà Jordi Capdevila, els va anotar la jugadora argentina Adriana Soto. El rival de l’equip oscenc en les semifinals que es juguen demà serà l’amfitrió, el Cerdanyola, que va donar la primera sorpresa del torneig a l’eliminar el Telecable Gijón, recent campió de Lliga, per 1-3.
El Fraga va començar el partit disposat a mostrar la seua condició de favorit, però el primer equip que hauria pogut moure el marcador va ser el Manlleu. En el minut 11 els àrbitres van mostrar targeta blava a María Sanjurjo i el llançament directe el va errar Joana Comas, malgastant així l’oportunitat de posar davant el seu equip.
Tan sols dos minuts després, al 13, va arribar el primer gol del partit (1-0), anotat per al Fraga per Adriana Soto. L’equip de Jordi Capdevila portava la iniciativa i s’atansava amb perill a la porteria del Manlleu, però el marcador continuava sent el d’un avantatge mínim per a les franjolines.
Va ser de nou Adriana Soto la que va trobar el camí del gol, per posar, amb un precís rematada, el 2-0 en el minut 22. El Manlleu va disposar abans del descans d’una nova oportunitat, també a bola aturada, per una targeta blava a Aina Arxe, però Lara Avilés tampoc no va poder batre Anna Ferrer, amb la qual cosa la primera part va acabar amb el 2-0.
A la segona part el partit continuava obert, ja que el Fraga no trobava la manera de sentenciar i això ho va aprofitar el Manlleu. Lara Avilés va retallar distàncies amb el 2-1 en el minut 34.
Si hi havia algun dubte que el Fraga podia acabar patint, el va dissipar Adriana Soto, que va firmar el seu hat-trick en el minut 40 per posar el 3-1. Soto hauria pogut marcar de nou, però va errar el llançament després d’una blava a Mireia Codinach i el marcador el va tancar el Manlleu, ja en els últims minuts, posant Nara López el definitiu 3-2.
El Vila-sana debuta avui davant del Voltregà amb el dubte de Dai Silva
El Vila-sana tancarà avui els quarts de final enfrontant-se amb el Voltregà (20.30) en un partit en el qual el tècnic de l’equip del Pla d’Urgell, Lluís Rodero, té el dubte de Dai Silva, que arrossega problemes físics. L’equip lleidatà arriba a aquesta última competició amb molta càrrega de partits, després d’una temporada inoblidable a l’haver aconseguit els dos primers títols de la seua història, la Supercopa d’Espanya i el Mundial de Clubs. “Ja vaig dir en el seu dia que no era el millor moment per jugar la Copa. Penso que s’havia d’haver jugat abans”, explicava ahir Rodero. “No serveix de res queixar-se, ja sabíem el calendari i ara estem totalment centrades en el partit amb el Voltregà”, va explicar. Prèviament, a les 18.00, es jugarà el partit entre el Palau de Plegamans i el Corunya.
“El nostre objectiu no és altre que passar a semifinals”, afegia l’entrenador lleidatà. “Respectem el rival, però nosaltres sortim sempre a guanyar encara que de vegades les coses no surten com vols”, assenyala. “La Copa és una competició que ens fa il·lusió i ja sabem que se’ns pot considerar favorites, però en un torneig d’aquestes característiques ja s’ha demostrat que no hi ha favorites. El que més em preocupa és que nosaltres estiguem bé”, va concloure.
El Bell-lloc ascendirà avui a OK Lliga Plata si derrota de nou el GEiEG
Després de derrotar el cap de setmana passat el GEiEG per 0-2, el Bell-lloc aconseguirà avui l’ascens a l’OK Lliga Plata si torna a vèncer a casa l’equip gironí (21.00 hores). Si no fos així, el tercer i definitiu partit d’aquest play-ff final d’ascens es jugaria diumenge a Girona a les 19.30 hores.
“No sentim que tinguem més pressió”, explicava ahir l’entrenador del Bell-lloc, Rubén Fernández. “Sabem que tenim un match ball més i ells no”, explicava.
Fernández, malgrat la victòria del primer partit, és conscient que “és complicat, són l’equip menys golejat i els resultats a la Lliga amb ells van ser molt ajustats, nosaltres vam guanyar a la seua pista 1-2 i ells ens van guanyar a la nostra per 0-2. Es tracta de fer bé les coses i no cometre errors”, valorava el tècnic de l’equip lleidatà. “En aquest partit serà més important que mai marcar primer”, afegia. Té clar que “serà un partit equilibrat en el qual els detalls acabaran marcant les diferències”.En cas d’ascens, el Bell-lloc tornaria a la segona categoria de l’hoquei estatal, on l’equip no milita des de fa vint anys. “Tenim ganes que tot acabi avui i no hàgim d’anar a Girona”, va afegir Fernández.