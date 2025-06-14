HOQUEI
Condemnats per penals
El Bell-lloc deixa escapar l’oportunitat d’ascendir a casa i se la jugarà demà a Girona. El GEiEG va forçar la pròrroga el marcar en l’últim minut
❘ bell-lloc ❘ El Bell-lloc va deixar escapar ahir l’ocasió d’aconseguir a la seua pista l’ascens a l’OK Lliga Plata, encara que tindrà una nova oportunitat en el partit decisiu que es jugarà demà a Girona (19.30). L’equip que entrena Rubén Fernández havia guanyat 0-2 a la pista del GEiEG el cap de setmana anterior, amb la qual cosa una nova victòria ahir davant la seua afició els situava en la segona categoria de l’hoquei estatal. Però els penals van condemnar els lleidatans. Van fallar un llançament amb 1-0 al marcador i van veure com el GEiEG empatava des del punt fatídic a falta de 59 segons, la qual cosa va suposar l’1-1 que va forçar la pròrroga. En el temps afegit el marcador no es va moure i a la tanda de penals els gironins van estar més encertats (0-2), van empatar la sèrie i van recuperar el factor pista. El Bell-lloc haurà de tornar a guanyar demà a Girona si vol ascendir.
El partit va començar molt bé per als lleidatans, ja que Iker Bosch va marcar l’1-0 en el minut 4. Ja a la segona part Aleix Arnau va fallar un penal (32’), Iker Bosch una falta directa (46’) i, a falta de 59 segons, Pau Dickin va marcar l’1-1 al transformar un rigorós penal. En la tanda de llançaments el Bell-lloc va fallar els quatre que va llançar i el GEiEG va anotar els dos primers i va sentenciar.
“Sabíem que seria un partit molt difícil i que, amb 1-0 seria complicat mantenir la porteria a zero”, explicava el tècnic Rubén Fernández. “El seu gol ha arribat molt al final i ells han estat més encertats en els penals. El partit s’ha decantat per detalls”.
Va afegir que “nosaltres no hem estat malament, però hem pagat un error al final del partit. Ara anirem a Girona a donar-ho tot i a fer el millor partit possible”, va concloure.