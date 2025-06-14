Ja són a ‘semis’
El Vila-sana supera amb sofriment el Voltregà en l’estrena a la Copa i es jugarà el pas a la final contra el Palau. Després d’arribar al descans perdent, Luchi Agudo va liderar la remuntada de les del Pla d’Urgell anotant el gol de l’empat i assistint en el 2-1
El Vila-sana va aconseguir ahir una soferta classificació per a les semifinals de la Copa de la Reina, després de batre per 2-1 al Voltregà, que va posar en serioses complicacions un Vila-sana poc clarivident en atac i que va estar a prop de forçar la pròrroga. De fet, l’equip d’Osona se’n va anar manant en el marcador al descans, però Luchi Agudo, amb gol i assistència, va liderar la remuntada de les del Pla d’Urgell cap a les semifinals, en les quals avui s’enfrontaran al Palau (16.00). Abans (13.00), Fraga i Cerdanyola es jugaran l’altra plaça per a la final.
L’equip de Lluís Rodero va començar inquietant la porteria de Queralt Sala, amb una primera ocasió de Victòria Porta i una altra de Dana Antón en els primers tres minuts d’un partit que va arrancar obert i amb alternatives. Per això, en un atac ràpid del Voltregà, Anna Bosch va tenir la primera gran oportunitat de les d’Osona, però entre Sandra Coelho i el pal van evitar el 0-1. Malgrat saber-se inferior com a equip, el Voltregà assumia riscos amb la bola en camp propi, una cosa que el Vila-sana va aprofitar per forçar pèrdues i atansar-se a la meta rival, però sense èxit en la definició.
Qui més ho va intentar en el primer temps per a les lleidatanes va ser Victòria Porta, que després de l’intent inicial va generar una altra acció individual al minut 9 en la qual va topar amb la portera rival, dos minuts abans de quedar-se a prop de rematar al segon pal un tir llunyà de Flor Felemini.
Amb el pas dels minuts, el ritme de partit va anar baixant alhora que ho feien els riscos que prenia el Voltregà. No obstant, una passada llarga des de camp propi va deixar sola davant la porteria Gimena Gómez, que va ser travada per darrere a l’àrea i va forçar un penal al 17. Victòria Porta va assumir la responsabilitat, però el llançament es va estavellar a la creu, en el que va suposar l’última ocasió clara al primer temps d’un Vila-sana que se’n va anar al descans perdent. Va ser així perquè, quan el conjunt de Lluís Rodero tenia tancat el seu rival, Flor Felamini va perdre la possessió i el Voltregà va armar un contraatac en el qual Anna Bosch es va plantar sola a l’àrea rival i va batre Sandra Coelho a plaer (0-1) a un minut del final, encara amb temps per estar a punt d’anotar el 0-2 en una altra acció individual.
La reacció del Vila-sana després del descans va ser instantània, perquè Luchi Agudo va empatar al cap d’un minut i mig de joc, aprofitant una bola morta a l’àrea (1-1). Com en l’arrencada del primer temps, en l’inici de la segona meitat l’equip del Pla d’Urgell va robar moltes vegades la bola en camp rival amb el Voltregà obert, però va tenir moltes dificultats per definir els atacs amb perill.
Les lleidatanes dominaven la bola i volien atacar amb ritme, la qual cosa els deixava alguns espais a l’esquena que el Voltregà hauria pogut aprofitar en un parell de contraatacs arribant a l’equador de la part. No obstant, a partir de llavors Luchi Agudo va agafar les regnes de l’atac lleidatà i, després d’una gran conducció per l’esquerra va entregar la bola amb safata a Dai Silva per establir el 2-1 a falta d’11 minuts. Amb el Vila-sana per primer cop davant en el marcador, el Voltregà va esgotar les opcions i va posar a prova a la defensa lleidatana en els cinc minuts posteriors al gol, amb tirs llunyans i enviaments infructuosos al segon pal. El conjunt del Pla d’Urgell no va saber frenar el ritme del partit per mantenir el triomf i, malgrat que va tenir ocasions clares per sentenciar –especialment un tir al pal de Dana Antón i un mà a mà de Gimena–, també es podia veure abocat a una pròrroga, perquè el Voltregà es va plantar dos vegades sense oposició davant de Sandra Coelho en els últims instants. La primera va ser una carrera a l’espai de Vilamala que Gimena va salvar amb un toc providencial apareixent per darrere i la segona, una claríssima ocasió d’Alèxia Bosch després d’una relliscada de Luchi Agudo que Sandra Coelho va salvar en l’últim minut per segellar el pas del Vila-sana.