El Vila-sana passa a la final de la Copa i es jugarà el tercer títol de la temporada
L'equip del Pla d'Urgell ha eliminat el Palau en una semifinal agònica que s'ha decidit a la pròrroga amb un gol de Luchi Agudo
El CP Vila-sana Coop d’Ivars continua escrivint una temporada per al record i aquest diumenge tindrà la possibilitat d'aixecar el tercer títol de la temporada en la final de la Copa de la Reina, en la que s'enfrontarà a l'amfitrió, el Cerdanyola. El conjunt del Pla d'Urgell ha superat aquest dissabte el Generali HC Palau per 1-2 en una semifinal molt disputada, que s'ha decidit a la pròrroga amb un gol de Luchi Agudo i, després d’haver conquerit la Supercopa i el Mundial de Clubs, es veurà les cares amb el sorprenent Cerdanyola, que va eliminar el Telecable, campió de la OK Lliga, en quarts de final, i aquest dissabte s'ha desfet del Fraga en les semifinals.
El duel entre Vila-sana i Palau ha començat amb molt de respecte entre els dos equips i amb un gran encert de les porteres, sobretot Anna Salvat per l'equip del Pla d'Urgell, que ha estat providencial per mantenir el 0-0 fins al descans. No obstant, el Palau ha colpejat primer i s'ha avançat en la primera jugada ofensiva després del descans, mitjançant Laura Puigdueta.
Les jugadores del Vila-sana no s'han deixat intimidar i ha reaccionat per buscar l'empat, que ha acabat arribant quan quedaven dotze minuts de temps reglamentari, gràcies a un xut llunyà de Flor Felamini. Tots dos equips han tingut l'oportunitat de desequilibrar el marcador en dues faltes directres producte de la desena falta del rival. Primer ha estat el Vila-sana qui ha tingut l'oportunitat a bola aturada, però Flor Felamini ha definit desviat a falta de 5 minuts. Instants després, Aina Florenza ha llençat la falta directa del Palau, però tampoc ha estat encertada i la final s'ha decidit a la pòrroga.
Ja en el temps extra, el Vila-sana també ha errat un penal, llençat per Victòria Porta, que podria haver capgirat el marcador a falta de tres minuts per acabar la primera part de la pròrroga. Tot i això, la insistència de les lleidatanes ha tingut premi, perquè quan faltava 1:21 per arribar als penals, Luchi Agudo ha fet el gol decisiu que culminava la remuntada (1-2) i l'accés a la final del conjunt del Pla d'Urgell.