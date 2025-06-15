Campiones i triplet! El Vila-sana guanya la final de la Copa de la Reina per 0-5
L'equip lleidatà ha superat amb autoritat al Cerdanyola Club d'Hoquei amb gols de Victòria Porta, Gimena Gómez, Luchi Agudo, Dana Anton i Maria Porta
El CP Vila-sana ha guanyat la Copa de la Reina amb una contundent victòria per 0-5 davant el Cerdanyola Club d'Hoquei en una final on les lleidatanes han demostrat la seva superioritat des del primer minut. Les jugadores dirigides per Lluís Rodero han exhibit un joc sòlid que no ha donat cap opció al conjunt vallesà. És la primera Copa de la Reina que guanyen de la seva història i completen el triplet després de la Supercopa i el Mundial de clubs.
La primera part ja ha deixat clar el domini del Vila-sana, amb gols de Victoria Porta i de Gimena Gómez al 15, establint un 0-2 favorable a les visitants. Malgrat els intents del Cerdanyola per reaccionar, incloent-hi una falta directa fallada per Gemma Solé al minut 23, no han aconseguit perforar la porteria defensada per Anna Salvat.
A la segona meitat, les lleidatanes han ampliat l'avantatge amb tres gols més. Luchi Agudo ha marcat el 0-3, Dana Anton ha anotat el quart al 21 i Maria Porta ha sentenciat amb el 0-5 definitiu.