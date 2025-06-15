PIRAGÜISME
Miquel Travé, bronze en C1 a la Copa del Món de Pau
Núria Vilarrubla i Marc Vicente van quedar fora de la final i Dòria, desena
El palista lleidatà Miquel Travé, recent campió en canoa individual als Campionats d’Europa d’Eslàloms celebrats fa un mes al canal parisenc de Vaires-sur-Marne, va obtenir ahir la medalla de bronze en la mateixa categoria en la segona cita de la Copa del Món de l’especialitat celebrada a la localitat francesa de Pau.
El palista del Cadí Canoe Kayak de la Seu va entrar a la final amb una mica de suspens, ja que inicialment s’havia quedat fora dels dotze classificats per culpa d’una penalització que els comissaris li havien imputat sense haver-la comès. L’equip espanyol va reclamar i després de la visualització del vídeo li van acabar retirant la sanció, per la qual cosa va acabar vuitè.
A la gran final, Travé va millorar les seues prestacions i després de completar el descens amb un temps de 98.37, es va situar primer, posició que va perdre poc després amb la baixada del francès Yohann Senechault. Quedaven dos palistes per participar. Li va tocar el torn al britànic Ryan Westley, que va marcar un registre de 97.74 que li va acabar donant l’or i que relegava Travé al tercer lloc del podi provisional a falta únicament que baixés Kacper Sztuba, que havia marcat el millor registre. Però el polonès va fallar i el lleidatà va poder assegurar la medalla de bronze, la primera aquest any en el certamen. També va participar-hi l’urgellenc Marc Vicente, que va firmar el quaranta-unè lloc.
En el quadre femení, la donostiarra Miren Lazkano, campiona continental a Ivrea 2021 i que el cap de setmana passat es va penjar la plata a la Copa del Món de la Seu d’Urgell, va estar a prop de repetir podi, però al final va acabar la final en cinquena posició amb un temps de 113.47. Per la seua part, la lleidatana Núria Villarrubia no va poder accedir a la lluita per les medalles a l’acabar dissetena, mentre que l’andorrana del Cadí Mònica Dòria va ser desena a la final. La victòria va ser per a l’australiana Jessica Fox, tres cops campiona olímpica i catorze cops campiona mundial, que va aturar el crono en 107.62, al davant de la txeca Gabriela Satkova i la francesa Angele Hug, segona i tercera, respectivament. El certamen francès acaba avui amb la disputa de la disciplina del Caiac Cros.