HOQUEI
El Bell-lloc, sense ascens
Perd el partit decisiu contra el GEiEG per culpa d’un gol a falta d’un minut d’acabar la pròrroga. Com divendres, els del Pla d’Urgell van marcar primer
❘ girona ❘ El Bell-lloc es va quedar ahir sense l’ascens a l’OK Lliga Plata, la segona categoria de l’hoquei estatal, després de perdre per 2-1 a la pista del GEiEG de Girona, en el tercer i definitiu partit del play-off final. No ha tingut sort l’equip del Pla d’Urgell en aquesta ronda definitiva, ja que després de guanyar per 0-2 en el primer partit jugat a Girona, en el segon i el tercer ha vist com es repetia el mateix guió: gol dels lleidatans per avançar-se al marcador i gol encaixat a la recta final del partit. Divendres, davant de l’afició lleidatana, el gol del GEiEG va portar el duel a la pròrroga i després a la tanda de llançaments de faltes directes, en la qual els gironins van estar més encertats i ahir, després d’acabar el temps reglamentari 1-1, l’equip local va marcar el 2-1 a falta d’un minut per al final de la pròrroga, la qual cosa donava la victòria en el partit i, per tant, l’ascens de categoria, als gironins.
El duel de play-off entre lleidatans i gironins ha estat molt igualat, com ho han estat aquesta temporada els partits entre tots dos rivals. A la Lliga, el Bell-lloc va guanyar a Girona i el GEiEG a la pista del Pla. I en aquest play-off s’ha repetit la història, victòria lleidatana a Girona i triomf gironí a Bell-lloc, excepte ahir, en un duel en el qual els locals van tenir la sort de cara i van guanyar davant de la seua afició per situar-se a la segona categoria estatal.
El Bell-lloc va afrontar el matx decisiu amb ambició i fruit d’això va aconseguir avançar-se al marcador. Va ser al minut 17, quan una rematada de Pol Franci suposava el 0-1. Però el GEiEG no va tardar a empatar. Pau Nonell, al minut 20, va fer l’1-1, resultat amb què es va arribar al descans. A la segona part el marcador ja no es va moure i, com divendres a la pista lleidatana, el partit se’n va anar a la pròrroga. A falta d’un minut, quan semblava que, com divendres, el guanyador es decidiria per llançaments de faltes directes, Pau Dickin va fer el 2-1 que deixava l’equip lleidatà sense ascens.
Després del partit, l’entrenador del Bell-lloc, Rubén Fernández, es mostrava abatut i admetia que “l’equip està tocat”. El tècnic va explicar que “s’ha repetit la història de divendres, ens hem posat al davant, ens han empatat i ens han marcat de nou a la pròrroga sense temps per reaccionar”.
Va lamentar que “no hem perdut cap partit amb ells en el temps reglamentari. Divendres va ser per llançaments de faltes directes i aquest diumenge a la pròrroga. És una llàstima, però això és esport. Ho hem intentat, hem arribat fins al final en el play-off, però no ha pogut ser. Ara no quedarà més remei que tornar a intentar-ho la temporada que ve”, va concloure.
Així, en la proxima Lliga 2025-26, el Bell-lloc tornarà a competir en Nacional Catalana, categoria a què s’han incorporat uns altres dos equips lleidatans, el Mollerussa i el Cadí la Seu, campions dels seus respectius grups i que han tancat la temporada amb un brillant ascens a la tercera categoria de l’hoquei estatal.