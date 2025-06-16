El Fem15 del Vila-sana es corona campió de la Mini Copa
L’equip Fem15 del Vila-sana va arrodonir la festa del club conquerint la Mini Copa a Cerdanyola, després de guanyar l’amfitrió per un ajustat 1-2. L’equip lleidatà va haver de remuntar el gol inicial de les locals gràcies a l’encert d’Ona Berent abans d’acabar la primera part i d’Antía González faltant gairebé quatre minuts per al final. El Fem15 l’integren, a més, Elia Rodríguez, Paula Bautista, Júlia Martorell, Ares Molins, Ares Moré i Ingrid Martín.