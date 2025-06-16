PIRAGÜISME
Lazkano i Echaniz es coronen a la Copa del Món de Pau
Van ser or en caiac cros i Maialen, bronze
Miren Lazkano i Pau Echaniz van aconseguir ahir la victòria en l’especialitat de caiac cros de la segona prova de la Copa del Món de piragüisme eslàlom disputada al canal francès de Pau. Lazkano i Echaniz, bronze en K1 en els passats Jocs de París, van ser la punta de llança d’un diumenge espectacular per a la selecció espanyola, que va afegir també la medalla de bronze de la incombustible Maialen Chourraut, triple medallista olímpica, i el quart lloc de David Llorente. L’única representant lleidatana, Laia Sorribes, es va quedar fora de les mànegues al quedar la 43 en els Trials. Lazkano, que va ser plata en C1 a l’anterior Copa del Món disputada a la Seu d’Urgell i cinquena aquest dissabte, havia estat segona a vuitens i havia guanyat les baixades a quarts i semifinals. A la final va tornar a imposar-se, aquesta vegada davant de la italiana Chiara Sabattini i la mateixa Chourraut, que s’havia mostrat infal·lible amb victòries a les rondes precedents.
En categoria masculina va triomfar Pau Echaniz que, després de ser segon a les rondes de vuitens, quarts i semifinals, va guanyar la final a superar el txec Matyas Novak i el francès Mathurin Madore, que van ser plata i bronze respectivament, mentre que David Llorente, bronze en aquesta modalitat en els Europeus de Tacen 2024, es va quedar fora dels llocs d’honor. Manuel Ochoa, representant espanyol al caiac cros dels Jocs de París, va ser eliminat a vuitens al ser tercer de la seua sèrie.
Amb aquestes tres medalles, la selecció espanyola s’acomiada d’aquesta segona prova de la Copa del Món amb quatre podis, ja que dissabte el lleidatà Miquel Travé va aconseguir el bronze a la prova de C1.