AUTOMOBILISME
Russell guanya i Piastri, més líder
Norris provoca un accident amb el seu company de McLaren, que pot seguir i ampliar l’avantatge al capdavant del Mundial. Verstappen acaba segon i Alonso, setè, firma la seua millor actuació
El pilot britànic George Russell (Mercedes) es va imposar ahir en el Gran Premi del Canadà dominant des de la pole fins a una bandera de quadres amb cotxe de seguretat inclòs després del fiasco de Lando Norris (McLaren), mentre que Fernando Alonso (Aston Martin) i Carlos Sainz (Williams) van acabar setè i desè, respectivament.
La desena cita del Mundial va suposar la quarta victòria de Russell a la Fórmula 1, davant de Max Verstappen (Red Bull), i una vergonyant actuació de McLaren, amb els seus dos monoplaces embolicats en un accident a tres voltes del final quan Norris va voler avançar el seu company i líder del Campionat Oscar Piastri, que va acabar quart. L’altre Mercedes, Kimi Antonelli, va completar el podi.
Si segons les estadístiques hi havia un 80% de possibilitats que el cotxe de seguretat aparegués al circuit Gilles-Villeneuve, la matemàtica va tenir raó. Després del joc de les parades, dels plans, de les estratègies, el tren de cap no va tenir canvis, igualat des d’una sortida neta i també sense sorpreses. Russell va guardar el capdavant, Verstappen no es va tornar boig per molta rivalitat que tingui amb l’anglès, i Kimi Antonelli sí que va guanyar una plaça. Va ser Charles Leclerc qui va perdre posició i, a sobre, qui menys va entendre les ordres de parades del seu equip. Els Ferrari, sisè i setè Lewis Hamilton al final, es van quedar una vegada més en terra de ningú. El monegasc, que va fer podi a Barcelona, i l’anglès eren a 20 segons dels McLaren en el moment de l’accident.
Abans, Verstappen va ser el primer a parar, però Russell, també sense rodes, no va deixar inventar el neerlandès. Sense sorpreses en el traçat de Mont-real, les diferents passades per boxs, amb els pneumàtics durant menys del que s’esperava, van deixar els mateixos cinc pilots a un puny a deu voltes del final; els McLaren, enganxats, amb via lliure per a la baralla per un lloc. Així, Norris va atacar Piastri però l’australià es va quedar amb el costat bo per a l’últim revolt. A la recta, el britànic es va voler ficar per on no hi havia lloc i es va carregar el seu monoplaça, amb alleujament a McLaren que almenys el líder del Mundial va poder continuar. El britànic va demanar perdó per ràdio i el Gran Premi va acabar amb el cotxe de seguretat.
Russell va subjectar Verstappen i Mercedes va aprofitar el pas pel Canadà com va fer l’any passat en un bon estiu. Amb el safety car, el de Red Bull, que havia guanyat al Gilles-Villeneuve els últims tres anys, va caure com molts en un avançament prohibit que encara podria rebre sanció. D’altra banda, la cita canadenca va confirmar l’evolució des d’Imola d’Alonso, que va firmar el millor resultat de la temporada i sis punts per a la general.