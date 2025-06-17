ARTS
Autodefensa per a dones: l’aikido guanya seguidores entre el col·lectiu femení, que valoren la confiança i seguretat que aporta
"Ens venen dones que ens expliquen que tenen por d’anar pel carrer soles a determinades hores", explica Mikel Fernández, cinturó negre i amb molts anys d’experiència com a professor d’aquesta disciplina
El taller de la Paeria de Lleida, amb un centenar d’inscrites en la quarta edició
Un centenar de dones han participat aquest curs en el taller d’autodefensa Aikido Defensa’t amb la no-violència, que ha arribat a la quarta edició, que organitza la Paeria i que té com a professor Mikel Fernández, president del Club Aikido Lleida. La participació s’ha doblat aquest any en relació amb les tres primeres edicions, en les quals van assistir a l’activitat mig centenar de dones. Guanyar autoestima, confiança, seguretat i millorar la concentració són alguns dels motius que porten les dones a iniciar-se en un art marcial en el qual la força física no té tanta importància. Per a qui vulgui conèixer aquest esport, el Club Aikido Lleida organitza demà al Parc de la Mitjana (de 17.30 a 21.00) un taller gratuït amb diverses activitats.
“Ens venen dones que ens expliquen que tenen por d’anar pel carrer soles a determinades hores”, explica Mikel Fernández, cinturó negre i amb molts anys d’experiència com a professor d’aquesta disciplina. “D’un any a l’altre repeteixen moltes dones, que em diuen que des que assisteixen a aquesta activitat han guanyat confiança i han perdut la por. Veuen que poden defensar-se d’una agressió sense necessitat de tenir una gran força física i al veure que dona resultat, els encanta”, afegeix. El taller ensenya a aprofitar l’energia de l’agressor, com desprendre-se’n i controlar la ment en aquesta situació extrema. També ensenya a reforçar l’actitud en el cas de patir un atac.
L’aikido és un art marcial japonès, eminentment d’autodefensa, que es caracteritza per la fluïdesa del moviment i que aprofita la força física de l’oponent, la qual cosa el fa eficaç en casos d’agressions, ja que els seus practicants aprenen a desequilibrar l’agressor mitjançant moviments senzills però que donen un gran resultat en cas de patir un atac.
“Per desgràcia, alguna assistent al taller ha necessitat posar en pràctica el que ha après per defensar-se. Una dona va anar a buscar el seu cotxe i va veure que un individu intentava robar-li, ella li va cridar l’atenció i davant de la resposta agressiva del lladre va ser capaç de desequilibrar-lo. Va arribar la policia i el van detenir”, explica Fernández. “També tenim algunes alumnes que procedeixen de diferents cossos de seguretat i a les quals aquesta activitat els resulta molt útil”, afegeix. “És una cosa que agrada als qui ho practiquen. Aprenen a gestionar l’agressivitat d’una persona que et vol fer mal i això ho pots fer de forma pacífica i contundent”, afirma.
Quant als cursos que cada any organitza la Paeria, excepte en el primer, que es va desenvolupar al pavelló Juanjo Garra, des de la segona edició es porten a terme al poliesportiu del col·legi La Mitjana, a Pardinyes, un dia a la setmana.
Així mateix, el taller de demà al parc de la Mitjana de Lleida té quatre tallers, un d’aikido pròpiament dit, un altre d’aiki-jo (defensa amb bastó), un altre de defensa davant d’un atac amb ganivet i classes de respiració per mantenir la ment en calma i regenerar la salut física i emocional.
D’altra banda, també la coach Karla Ferve oferirà un taller sobre alimentació, cicle menstrual i menopausa.