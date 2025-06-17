FUTBOL
L’Atlètic Lleida renova Jordi Ortega i anuncia la marxa de Marc Vales
L’Atlètic Lleida va confirmar ahir la cinquena renovació a la seua plantilla per a la temporada 2025/26, anunciant la continuïtat del centrecampista Jordi Ortega. El jugador de Mataró, de 30 anys, va ser una peça clau a la sala de màquines del conjunt de Gabri García, disputant 2.722 minuts en 34 partits de Lliga i complirà la seua segona temporada al Ramon Farrús, després d’arribar l’estiu passat des del Badalona.
Qui no continuarà a l’Atlètic Lleida serà el central andorrà Marc Vales, després que el club lleidatà anunciés ahir la seua marxa després de només una temporada a l’entitat, en la qual ha estat molt llastat per les lesions.
L’Atlètic Lleida compta amb sis jugadors confirmats per a la pròxima campanya, els renovats Pau Torres, Daouda Koné, Joanet, Guillem Cucurull i el mateix Ortega, a més del porter Marc Arnau, fins ara únic fitxatge.