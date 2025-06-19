POLIESPORTIU
Alpicat cotitza a l’alça
Alpicat es va vestir ahir de gala per celebrar els ascensos de dos els seus equips de referència, el femení de l’hoquei patins, que dissabte va certificar la seua tornada a l’OK Lliga en la qual ja va militar la temporada 2022-2023, i el masculí de futbol, que aquell mateix dia va recuperar la Primera Catalana, també dos campanyes després de perdre-la. Com a novetat, els dos clubs van decidir fer una celebració unificada, amb les plantilles d’ambdós equips pujades a dos remolcs amb què van recórrer, acompanyats per un centenar de seguidors, els principals carrers de la localitat, amb sortida des de la zona esportiva fins a arribar a l’ajuntament, on els esperaven molts més seguidors.
L’alcalde Joan Gilart va lloar la tasca de les dos directives i de tota la gent que col·labora amb els clubs, moltes vegades a l’ombra i sense el reconeixement que mereix, va dir, per afegir: “L’ajuntament fa la seua particular aportació provant de dotar el poble de les millors infraestructures esportives possibles.”
Meri Mata, presidenta de l’HC Alpicat, va reconèixer que “l’objectiu era ascendir i ho hem aconseguit, encara que no ha estat gens fàcil”, mentre que va assegurar que “la idea que tenim és aconseguir més suport econòmic per intentar apujar una mica el pressupost, ja que cal reforçar l’equip, perquè hem tornat per quedar-nos”, va destacar.
Quant als reforços, dos ja estan tancats. Es tracta de la gallega Claudia Sanjurjo, que arriba del Bembibre d’OK Lliga, i la jove portera Ariana García, del Ponferradina juvenil, com ja va avançar SEGRE.
Per la seua part, el CA Alpicat, que la passada campanya es va quedar a les portes de l’ascens, ha aconseguit pujar “quan més complicat ho teníem, però ens ho hem merescut”, va indicar el seu president, Aleix Arrià, que va destacar el fet d’haver tingut una plantilla amb molts jugadors de la localitat.
“Hem tingut més de deu jugadors, una xifra rècord, i la nostra intenció és mantenir aquesta filosofia, encara que intentarem apujar un trenta o un quaranta per cent el pressupost”, va assenyalar.