FUTBOL
L’Atlètic Lleida renova dos temporades Nil Sauret
L’Atlètic Lleida va anunciar ahir que el centrecampista de Balaguer Nil Sauret seguirà a les seues files les dos pròximes temporades, a l’assolir un acord de renovació fins al 2027.
Sauret, de 23 anys, va arribar l’estiu passat al Ramon Farrús procedent del Mollerussa i s’ha convertit en una peça clau al centre del camp del conjunt de Gabri García, en el qual també seguiran Jordi Ortega, Joanet i Guillermo Cucurull.
A més de les quatre renovacions al centre del camp, també continuaran a la plantilla lleidatana el porter i capità Pau Torres i el defensa Daouda Koné.
Fins ara, l’únic fitxatge confirmat per l’Atlètic Lleida és el del porter Marc Arnau, arribat del Mollerussa, per la qual cosa el conjunt lleidatà compta ara amb set futbolistes, després d’anunciar també vuit baixes.