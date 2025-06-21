“Estem molt satisfets de renovar James Batemon”
L’Hiopos Lleida oficialitza la seua continuïtat i apressa Villar, Paulí i Oriola
A primera hora del matí d’ahir, l’Hiopos Lleida feia oficial el fitxatge més esperat per l’afició lleidatana, el de James Batemon, que dijous firmava el seu contracte que el lligarà una temporada més amb el club del Barris Nord, com va avançar ahir SEGRE. La continuïtat de l’aler nord-americà era una prioritat per a la direcció esportiva i la junta directiva, que ha fet un esforç econòmic important per retenir el jugador, que tenia moltes ofertes sobre la taula, algunes de superiors fins i tot que la lleidatana.
El director esportiu del club, Joaquín Prado, assegurava poc després de l’anunci que “estem enormement satisfets amb la renovació de Batemon, tant per la seua qualitat i talent com a jugador, com per la seua implicació fora de la pista en aquests mesos que han estat amb nosaltres”.
Prado no dubta que Batemon serà una de les atraccions de la Lliga, com ja ho va ser la passada temporada des que va arribar, a finals de febrer. “La seua adaptació a l’equip va ser boníssima en tots els aspectes, tant en el pla esportiu com en l’extraesportiu, i estem convençuts que amb una pretemporada pel mig i coneixent ja la Lliga, en la seua segona temporada el seu rendiment continuarà tenint impacte en el joc exterior del nostre equip i podrà ser un jugador important en els engranatges de l’Hiopos Lleida per a la nova temporada”, va apuntar Prado.
Després de Batemon, el següent a renovar serà Corey Walden, amb el qual ja existeix un acord tancat des de fa dies, com ja va avançar SEGRE.
Així mateix, el club lleidatà espera resoldre com més aviat millor la continuïtat de les tres quotes nacionals: Villar, Paulí i Oriola.