Joan Garcia: “El projecte del Barça és il·lusionant”
El porter de Sallent firma contracte
El porter Joan Garcia, que ahir va firmar el seu contracte amb el FC Barcelona fins al 2031 en un acte privat a les oficines del seu nou club, va assegurar que té “moltes ganes” de començar a jugar a l’equip blaugrana, que va qualificar de projecte “molt il·lusionant”.
“Quan hi ha un equip tan jove i amb jugadors tan bons és un projecte molt il·lusionant. A més, tinc la sort de conèixer alguns dels jugadors de l’equip. Estic amb moltes ganes de començar i d’estar amb ells”, va afirmar l’exjugador de l’Espanyol en declaracions als mitjans de l’entitat blaugrana.
El porter va arribar a les oficines del club blaugrana uns minuts abans de les 13.00 hores per formalitzar el compromís amb el seu nou equip, fins al 2031, després que el Barça abonés la seua clàusula de rescissió, de 25 milions més l’IPC per alliberar-lo de l’Espanyol. “Estic molt content, tenia moltes ganes que arribés aquest dia i per fi ha arribat”, va confessar en aquest sentit el porter de Sallent, que ha assenyalat que ha fitxat pel club blaugrana per “continuar creixent com a porter i aconseguir coses molt boniques”.