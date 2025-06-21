L’L7 de bus arribarà al Recasens i es reordenarà l’aparcament
La Paeria va anunciar ahir que la línia L7 d’autobús s’allargarà fins al Recasens a partir del setembre. Per facilitar la maniobra del bus, es col·locaran pilones a l’aparcament frontal i els vehicles passaran a estacionar en un solar municipal posterior. La regidora de Mobilitat, Cristina Morón, va anunciar la decisió en una visita al Recasens, juntament amb el president veïnal del Secà de Sant Pere, José Carreiro, i membres de la directiva de l’AEM, que havien sol·licitat la mesura.