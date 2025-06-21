El Lleida diu a la Paeria que veu a prop la continuïtat del club
Cita amb to conciliador i les dos parts, disposades a negociar l’ús de l’estadi
El Lleida CF es va reunir ahir amb la Paeria, tancant així la ronda de converses amb les institucions que va iniciar dijous amb la Diputació, i va transmetre al consistori que “les negociacions per a la continuïtatdel club van per bon camí i es tancaran en els propers dies”. Per part del club hi van assistir l’adjunt a la presidència Marc Torres i la directora general Marta Pereira, que van ser rebuts pel tinent d’alcalde Carlos Enjuanes i el coordinador d’esports Jordi Gómez. La cita, segons va poder saber aquest diari, va tenir un to conciliador per part dels representants de l’entitat, en contrast amb els xocs que s’havien produït entre les dos parts anteriorment. Torres i Pereira van comunicar que veuen a prop poder arribar a un acord, sense precisar més detalls, per aconseguir la continuïtat del club i que podria produir-se entre aquest cap de setmana i dilluns. En qualsevol cas, tampoc pot demorar-se molt més enllà un possible acord tenint en compte que avui quedaran nou dies perquè acabi el termini del 30 de juny per inscriure’s a l’RFEF.
Els representants del Lleida CF van preguntar, com ja van fer a la Diputació, si podien comptar amb la subvenció municipal i la resposta va ser la mateixa: mà estesa i suport si es resol el deute amb Hisenda i Seguretat Social, requisit indispensable per poder rebre ajuts públics. Si es liquida el deute de 5 milions o s’acorda un pla de pagaments, exhibint el certificat corresponent, la Paeria ja podrà abonar la subvenció. Val a recordar que el club també ha d’abonar abans del 30 de juny uns 300.000 euros, entre els 265.000 que deu a la plantilla, els pagaments d’arbitratges i les sancions.
Pel que fa al nou conveni d’ús de les instal·lacions del Camp d’Esports i Annex, que va oferir la Paeria per un període de 4 anys i que va ser rebutjat pel club, ambdós parts es van mostrar disposades a negociar. La proposta que va presentar l’ajuntament contempla que hi hagi transparència en la gestió, que el manteniment l’assumeixi el consistori i que la instal·lació pugui ser compartida. Les dos parts van acordar tornar a reunir-se ben aviat.