Marc Márquez arranca tercer, darrere de Bagnaia
Viñales sorprèn les Ducati i lidera la Practice, en la qual Àlex va ser quart
Maverick Viñales (KTM) va ser ahir el més ràpid en la Practice del Gran Premi d’Itàlia de motociclisme, que es disputa a l’Autodromo Internazionale del Mugello, per sorprendre a casa seua les Ducati, amb una primera batalla entre Francesco Pecco Bagnaia i l’actual líder del campionat, Marc Márquez, que va caure de costat de l’italià al ser 36 mil·lèsimes més ràpid que el de Cervera en una tanda oberta amb quatre fàbriques amb accés a la Q2 i amb Àlex Márquez (Ducati Gresini), segon al Mundial a 32 punts del seu germà, quart.
Malgrat les millores a Ducati, amb prou feines utilitzades en algunes situacions de la Practice, sembla que a KTM han fet un bon pas endavant amb un frontal molt renovat i noves aletes en la cua de la moto. Avenços que van agradar a un Maverick Viñales que va volar, amb la seua KTM del satèl·lit Tech3, per firmar un 1:44.634 amb què va liderar la sessió i li va ficar més d’una dècima a Bagnaia, segon, i als germans Marc i Álex Márquez.
La sessió va començar suau, amb un Pedro Acosta (KTM) que va liderar bona part de la primera mitja hora. Al final, quan els pilots van anar a buscar el bitllet a la Q2, el murcià es va quedar una mica enrere. I, quan el time attack va començar, també ho va fer el ball de líders provisionals. Ho van ser Bagnaia i Márquez, per exemple, però del no-res va aparèixer Viñales per emportar-se el mèrit.
Al final van ser sis els pilots que van baixar de l’1:45, perquè Marco Bezzecchi amb l’Aprilia oficial va ser sisè a escasses 361 mil·lèsimes de Viñales. Cinquè va ser el francès Fabio Quartararo amb la Yamaha oficial, a 311 mil·lèsimes del de Roses. Però el Diable se’n va anar a terra i es va doldre de l’espatlla esquerra, amb una possible dislocació atesa pels doctors de MotoGP. A més, el seu company a Yamaha Álex Rins, aprofitant rebuf d’una Ducati, va ser setè davant d’Acosta i també de les dos Ducati del VR46 del present Valentino Rossi Franco Morbidelli i Fabio Di Giannantonio, que van tancar el Top 10 i l’accés a la Q2.
D’altra banda, en Moto2 el més ràpid va ser el txec Filip Salac, mentre que en Moto3 el líder en la primera jornada va ser David Almansa.