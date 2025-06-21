Marc Márquez suma la seua vuitena victòria 'esprint’ i una altra 'pole', la número 100
El pilot lleidatà s’imposa al Gran Premi d’Itàlia després d’una d’espectacular remuntada, mentre que Diogo Moreira i Álvaro Carpe aconsegueixen la ‘pole’ en Moto2 i Moto3 respectivament
El lleidatà Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) ha sumat la seua vuitena victòria de la temporada en una cursa 'esprint’ en vèncer la del Gran Premi d’Itàlia de MotoGP que s'ha disputat al circuit de Mugello, on ha aconseguit la 'pole position’ número cent de la seua carrera esportiva.
El brasiler Diogo Moreira (Kalex), ha sumat la segona 'pole position’ de la temporada en ser el més ràpid en Moto2, mentre que el debutant espanyol Álvaro Carpe (KTM) ha aconseguit la que és la primera 'pole position’ de la seua carrera esportiva en Moto3.
Marc Márquez va tenir un problema a la sortida amb el sistema de bloqueig de la suspensió de la seua moto que li va fer perdre moltes posicions -setè- a la sortida, però de seguida va recuperar tres posicions i en complir-se la primera volta ja estava al costat de l’italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) i del seu germà Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24).
La primera frenada al revolt de San Donato va resultar d’infart, amb els tres pilots que encapçalen el campionat pugnant pel lideratge, que va ser per a Alex Márquez, mentre Marc Márquez va superar 'Pecco' Bagnaia ràpidament per evitar que el seu germà s'escapés irremeiablement.
Alex Márquez i Marc Márquez van aconseguir uns metres d’avantatge sobre 'Pecco' Bagnaia, fins que en la quarta volta, a la frenada de San Donato, el més gran dels germans va veure l’oportunitat per situar-se al capdavant de cursa i no la va desaprofitar.
Allà es va acabar la prova ja que Marc Márquez es va consolidar en la primera posició, com també Alex Márquez en la segona i 'Pecco' Bagnaia en la tercera.
Cap dels pilots del capdavant de la cursa va aconseguir una distància tranquil·litzadora respecte als seus rivals, però almenys en les posicions de podi no es van produir canvis, sí per darrere d’ells.
En la quarta posició va entrar Maverick Viñales, seguit pels italians Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) i Franco Morbidelli, amb els espanyols Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) i Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) en la vuitena i novena posició.
Al capítol de classificacions, Marc Márquez va sumar la seua sisena 'pole position’ de la temporada, la número cent de la seua carrera esportiva i la 72 en la categoria regna del campionat del món de motociclisme, a més d’establir un nou rècord absolut de la categoria.
Márquez va parar el cronòmetre en 1:44.169, amb el que batia el rècord que el 2024 va establir l’espanyol Jorge Martín en rodar en 1:44.504 i amb el qual va batre en 59 mil·lèsimes de segon l’italià Francesco 'Pecco' Bagnaia i en 89 mil·lèsimes al seu germà Alex Márquez.
El brasiler Diogo Moreira (Kalex) va aconseguir la seua segona 'pole position’ consecutiva a l’ésser el més ràpid en Moto2 amb un nou rècord absolut en rodar en 1:49.745, amb el qual va batre el registre que en la primera classificació havia aconseguit el nord-americà Joe Roberts (Kalex), 1:49.847, que rebaixava el seu registre de 2024, 1:49.877.
Al final la primera línia va ser per a Diogo Moreira, Albert Arenas i Marcos Ramírez. Moreira i Ramírez es van veure involucrats en un contratemps amb el txec Filip Salac (Boscoscuro), el més mal parat ja que va acabar per terra, però l’incident va ser investigat, sense conseqüències, per Direcció de Cursa.
El debutant espanyol Álvaro Carpe (KTM) va aconseguir la primera 'pole position’ de la seua carrera esportiva en Moto3, amb una volta ràpida de 1:54.733, que encara que no es va atansar al rècord que l’any passat va establir el colombià d’origen espanyol David Alonso (KTM) en 1:53.926, li va servir per protagonitzar la primera 'pole position’ de la seua trajectòria esportiva per davant del seu propi company d’equip José Antonio Rueda (KTM) i del britànic Scott Ogden (KTM).