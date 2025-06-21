De Seròs al Mundial
Els germans Ona i Roc Oto, de 6 i 8 anys, faran l’estrena internacional en el primer certamen mundialista de joves el 9 d’agost a Suècia. Van ser primer i segon a la classificatòria
Els germans Ona i Roc Oto, de 6 i 8 anys, respectivament, i naturals de Seròs, prendran part el 9 d’agost al Mundial de Pump Track que es disputarà a la localitat sueca d’Angëlhom. Els dos lleidatans van aconseguir el bitllet mundialista a l’entrar entre els quatre millors de les seues categories en la prova classificatòria per a l’UCI Mundial celebrada fa unes setmanes a la localitat riojana d’Arrúbal. L’Ona, que sols fa un any que competeix, ja que per edat no podia federar-se fins a complir els 5 anys, va aconseguir la victòria a la categoria prebenjamina, mentre que el Roc, federat des de l’any 2022, va ser segon en benjamins.
Ambdós, que formen part de l’Escola de Ciclisme Juneda-Garrigues, reconeixen estar “molt il·lusionats” amb la primera experiència internacional, que l’afronten amb un clar objectiu, “disfrutar i passar-ho bé”, asseguren, encara que no descarten poder lluitar pel podi. “Ens agradaria, però el fet de participar ja és important”, afirma el Roc.
Els dos ja estan despuntant tant a nivell autonòmic com estatal. L’Ona va aconseguir l’any passat el triplet al guanyar la Copa d’Espanya, el Campionat de Catalunya i la Copa Aragó, que també disputen al pertànyer al Club Deportivo Biofrutal Sport de Montsó, localitat en la qual s’entrenen cada dilluns. Actualment la jove promesa lidera els tres campionats a la categoria prebenjamina.
El Roc, per la seua part, va ser al 2024 vuitè en els dos certàmens autonòmics i desè a l’Estatal, en el qual actualment és tercer a només dos punts del segon quan queden només dos proves, una de les quals a disputar a Fraga, que serà, a més, la final del Campionat d’Espanya.
La participació de Roc i Ona Oto al Mundial suposarà un cost per a la família de prop de 4.000 euros, ja que han de viatjar un parell de dies abans de la competició per entrenar-se al circuit. A més, aquesta modalitat també suposa una important inversió, entorn dels 1.500 euros per adquirir la bicicleta, el casc i les proteccions, sense oblidar el cost dels viatges.
Lleida compta amb un total de divuit circuits de pump track
El pump track és una modalitat ciclista molt tècnica que té l’origen al centre d’Europa i que consisteix a completar un circuit ondulat, ple de salts i revolts, tant a dretes com a esquerres. La peculiaritat és que no es pot pedalar i els ciclistes han de donar-se impuls amb la mateixa inèrcia dels peralts i salts.
A la província de Lleida existeixen un total de divuit circuits de pump track, concretament a Aitona, Alguaire, Alpicat, Anglesola, Barruera, Bellver de Cerdanya, Cervera, Golmés, Guissona, la Granadella, la Pobla de Segur, les Borges Blanques, Miralcamp, Naut Aran, Roselló, Sant Ramon, Tremp i Vilanova de la Barca.