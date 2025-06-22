Marc Márquez aconsegueix la victòria 93 a Mugello i és més líder de MotoGP
El pilot de Cervera Marc Márquez (Ducati) ha conquerit aquest diumenge la victòria, la número 93 de la seua carrera, emulant el seu dorsal, en la cursa de MotoGP del Gran Premi d’Itàlia, novena prova del Mundial de motociclisme, en una jornada en què Manu González (Kalex) ha liderat el podi íntegrament espanyol de Moto2 per recuperar el lideratge en solitari i en la qual el 'rookie' Màxim Quiles (KTM) ha aconseguit la seua primera victòria en Moto3.
Després de batallar en les primeres voltes amb Alex Márquez (Ducati) i l’italià Francesco Bagnaia (Ducati), segon i quart finalment, el de Cervera ha fet valdre la seua superioritat en 'territori' de 'Pecco', tot per completar un cap de setmana perfecte: pole, victòria a l’esprint i triomf en la cursa llarga.
Tot per celebrar la seua victòria 93 en el Campionat del Món, la número 67 en la categoria reina, 15 anys després d’aconseguir la primera precisament a Mugello, en 125 c.c. el 2010. Alex i l’italià Fabio di Giannantonio (Ducati), que va avançar 'Pecco' a falta de dos girs per al final, van completar el podi.
D’aquesta manera, augmenta el seu avantatge al capdavant de la general de pilots, en la qual mana amb 270 punts, 40 més que el seu germà i 110 més que el transalpí.
Després d’apagar-se els semàfors, Bagnaia, enmig del deliri dels aficionats de Mugello, ha tardat dos revolts a arrabassar la posició de privilegi a Márquez, que dissabte s’havia garantit una pole de rècord. S'ha iniciat llavors una apassionant batalla entre els dos pilots oficials de Ducati, que s'han intercanviat passades en els primers girs mentre Alex Márquez (Ducati) esperava la seua oportunitat.
De fet, el vuit vegades campió del món ha recuperat el lideratge de la cursa en ficar-se per fora en el revolt 1 durant la segona volta, encara que 'Pecco' l'hi ha tornat en la recta principal en el tercer gir. Només uns revolts després, el més gran dels Márquez ha tornat al primer lloc i Alex se li colava al transalpí.
Amb prou feines havien transcorregut quatre voltes i la batalla no cessava. De nou, Bagnaia ha pres el comandament després de desfer-se dels dos germans, que no l'han deixat escapar-se. Dos girs més tard, Alex s'ha posat líder per primera vegada i les Ducati oficials permutaven posicions.
En la volta 9, Marc ha aprofitat l’aspiració per guanyar-li la partida a Alex i posar-se al capdavant, i superat l’equador ja l’avantatjava en un segon. A poc a poc, ha anat ampliant i estabilitzant aquesta renda, alhora que el seu germà aconseguia deixar enrere 'Pecco', pressionat pel seu compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati). A falta de dos girs, els italians han intercanviat llocs a la xicana i el bicampió es quedava fora del podi mentre els Márquez celebraven el seu doblet.
A més, Raúl Fernández (Aprilia) ha finalitzat setè, just per davant de Pedro Acosta (KTM); Joan Mir (Honda) ha acabat en onzena posició; Fermín Aldeguer (Ducati) dotzè; i Alex Rins (Yamaha), quinzè. Per la seua part, Maverick Viñales (KTM) no ha aconseguit concloure la cursa després de caure al rebre un toc de l’italià Franco Morbidelli (Ducati).
Triplet espanyol en Moto2
Abans, Manu González (Kalex), amb el seu quart triomf del curs i partint quart, va liderar el triplet espanyol de Moto2 davant d’Albert Arenas (Kalex) i Arón Canet (Kalex), i de passada es va quedar només en el lideratge de la categoria intermèdia.
El madrileny va saber imposar el seu ritme per assegurar-se una victòria que li garanteix atresorar nou punts d’avantatge en la general sobre Canet, amb el qual havia arribat empatat a Mugello i que va lluitar aquest diumenge amb el brasiler Diogo Moreira (Kalex), que va fer la pole, per pujar al tercer calaix del podi. Arenas, per la seua part, va aconseguir el seu primer podi des de 2023.
Entre la resta d’espanyols, Izan Guevara (Boscoscuro) va acabar setè; Marcos Ramírez (Kalex) va ser dècim; Alonso López (Boscoscuro) va acabar catorzè; i Dani Holgado (Kalex), quinzè, va tancar la zona de punts. Fora d’ella van quedar Iván Ortolá (Boscoscuro), setzè; Adrián Huertas (Kalex), vint-i-dosè; Alex Escrig (Forward), vintè quart i Eric Fernández (Boscoscuro), vint-i-sisè.
Quiles estrena el seu palmarès a Mugello
Finalment, en Moto3, el 'rookie' espanyol Màxim Quiles (KTM) va estrenar el seu palmarès de victòries en el Mundial en el seu cinquè Gran Premi en remuntar des de la vuitena posició de sortida, encapçalant un podi que van completar el 'poleman' de dissabte, el també espanyol Álvaro Carpe (KTM), i l’italià Dennis Foggia (KTM), que van entrar només sis mil·lèsimes del vencedor.
El murcià, a més, aconsegueix el seu primer èxit a Mugello, un escenari mític on el seu ídol i 'padrí' esportiu, Marc Márquez, també va aconseguir la primera victòria de la seua vida en el Campionat del Món. Igual que el '93', Quiles va conquerir la seua primera pole a Le Mans, i posteriorment va pujar al podi per primera vegada a Silverstone.
El líder de la cilindrada petita, José Antonio Rueda (KTM), va haver de conformar-se amb la quarta posició, just per davant de David Muñoz (KTM). A més, el segon del campionat, Ángel Piqueras (KTM), va ser setè, mentre que Marcos Uriarte (KTM), setzè, no va entrar en els punts. No van poder acabar David Almansa (Honda), Adrián Fernández (Honda) ni Vicente Pérez (Honda), tots per caigudes.