Un or, una plata i un bronze per al CN Lleida en el Català aleví de Reus
El CN Lleida va aconseguir tres medalles (un or, una plata i un bronze) ahir durant la segona jornada del Campionat de Catalunya aleví que es disputa a les instal·lacions del CN Reus Ploms. L’or el va aconseguir la nadadora Emma Bobi en la prova dels 100 metres lliures. A més va fer marca personal i mínima per al Campionat d’Espanya. Bobi va ser també quarta als 400 metres lliures. La medalla de plata del club lleidatà va ser per a Sara Mateu en els 100 lliures, millorant la seua marca personal i aconseguint també la mínima per a l’Estatal. Per la seua part, el 4x100 lliures format per Sara Mateu, Noa Palau, Emma Vilanova i Emma Bobi va obtenir la medalla de bronze. Finalment, Nil Lujano va fregar la medalla en els 200 braça, acabant la prova quart.
Per la seua part, el CEN Balaguer també va tenir participació en aquesta jornada. Els resultats més destacats van ser els de Xavier Rovira i Nil Massana, que van acabar en setena i vuitena posició en els 200 esquena, aconseguint millorar la seua marca personal. Rovira, a més, va acabar al lloc 14 en els 100 lliures, també fent millor marca personal. Laura Guiu va ocupar la plaça 27 en 200 braça i 200 esquena, mentre que el relleu 4x100 lliures masculí va acabar al lloc 28.