MOTOGP
Pole i victòria per a Marc Márquez
Marc Márquez (Ducati) va firmar ahir a Mugello un dissabte perfecte i va exhibir de nou el seu domini en el Mundial de MotoGP. Va signar la pole i va aconseguir la victòria en la cursa esprint del GP Itàlia, novena prova del curs, davant del seu germà Àlex, amb la qual cosa de nou van fer doblet dalt del podi, en una jornada en què Álvaro Carpe (KTM) va ser pole en Moto3, igual que el brasiler establert a Alcarràs Diogo Moreira (Kalex) en Moto2.
A casa de Francesco Pecco Bagnaia (Ducati), ídol local i tercer ahir, Marc va tornar a evidenciar el seu domini els dissabtes, al conquerir el seu vuitè triomf a l’esprint dels nou celebrats aquesta temporada, davant d’Àlex Márquez (Ducati) –amb una victòria i vuit segons llocs els dissabtes–, amb relació al qual augmenta l’avantatge a la general.
Amb aquests 12 punts, l’octocampió del món n’acumula ja 245 per continuar més ferm al capdavant de la general. A 35 punts se situa el seu germà Àlex, mentre que Pecco Bagnaia es troba a 98 i el també italià Franco Morbidelli (Ducati), a 127.
Ni tan sols la mala sortida, que li va fer caure diverses posicions una vegada apagats els semàfors, no va tallar l’increïble ritme de Marc Márquez a Mugello.
Bagnaia va aconseguir enfilar-se momentàniament al liderat de la prova, però primer Àlex i després Marc el van superar en la recta principal tan sols una volta després.
Abans, en l’arrancada, el francès Johan Zarco (Honda) i el sud-africà Brad Binder (KTM) es van acomiadar de les seues opcions al tocar-se en un dels primers revolts, i Pedro Acosta (KTM), un parell de girs més tard, tenia també una dura caiguda sense conseqüències físiques però que va destrossar la seua moto.
Va ser en la volta 4 quan Marc va prendre definitivament el comandament a l’avançar el seu germà, de nou aprofitant la velocitat de la seua Ducati oficial a la recta de meta.
Els núvols, quan només restaven cinc girs per al final, amenaçaven la pau de carrera, però finalment no van descarregar i l’octocampió va aconseguir lligar el triomf.
Maverick Viñales (KTM) va firmar una meritòria quarta plaça, i Raúl Fernández (Aprilia) i Fermín Aldeguer (Ducati), vuitè i novè, respectivament, van tancar la zona de punts. Joan Mir (Honda) va ser catorzè i Alex Rins (Yamaha), divuitè.
Abans, el 93 havia firmat la seua pole número 100, sisena de la temporada i la 72 a la categoria reina, després de batre a Pecco Bagnaia en una lluitadíssima Q2, en què Àlex Márquez es garantia el tercer lloc de la primera fila, tots separats per menys d’una dècima.
Amb un temps rècord d’1:44.169, el de Cervera va batre per 59 mil·lèsimes l’ídol local, que poc abans havia trencat per quatre mil·lèsimes el rècord de Mugello aconseguit el 2024 per Jorge Martín.
Després de la carrera, Marc va dir que “és una cosa inesperada, Àlex i Pecco han anat molt ràpid. És bonic la pole i guanyar, però l’important és diumenge”. Àlex, per la seua part, va admetre que havia corregut més riscos perquè “sabia que tenia més possibilitats de guanyar”.