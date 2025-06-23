Marc, imbatible
Nova lliçó de l’octocampió de Cervera, que firma la seua victòria número 93. Àlex va entrar segon i queda a 40 punts del seu germà i Pecco, quart
Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) va aconseguir ahir el cinquè triomf de la temporada, al guanyar el Gran Premi d’Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello, que el fa encara més líder del Mundial de la categoria. Aquest triomf és el 93 de la seua carrera, la mateixa xifra que llueix al seu dorsal i, curiosament, es va imposar al mateix escenari on va aconseguir la primera victòria fa quinze anys. Marc deixa Itàlia després d’un cap de setmana perfecte, pole, victòria dissabte en la cursa esprint i una victòria ahir que li permet disposar ara de 40 punts d’avantatge sobre el seu germà Àlex Márquez, que ahir va ser segon i 110 sobre el seu company d’equip Pecco Bagnaia, que ahir es va quedar fora del podi, al ser quart.
Marc Márquez va saber esperar el moment propici, després d’una acarnissada lluita amb el seu germà Àlex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) i el seu company d’equip, l’italià Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) en les voltes inicials, per consolidar el seu cinquè triomf de la temporada.
Al contrari del que va succeir en altres ocasions, Bagnaia no va poder defensar la tercera posició del podi dels atacs del seu compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), que, a dos voltes del final, va superar el dos vegades campió del món.
Aquesta vegada no va fallar Marc Márquez en la sortida, que va saber buscar el lloc bo a l’entrada al revolt de San Donato, però no va poder evitar que un ansiós Pecco Bagnaia el superés poc després, sabedor l’italià que deixar el seu company d’equip davant era gairebé una condemna a mort en la batalla per la victòria a casa.
Però l’alegria de Pecco Bagnaia tot just va durar una volta, ja que, al forçar la frenada al principi de la segona volta, va permetre a Marc Márquez recuperar la primera posició, amb Àlex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) expectant darrere d’ells.
Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) va saber guanyar-se la quarta posició, però l’espectacle, en realitat, en aquells primers minuts de la carrera va estar en el duel que Pecco Bagnaia va decidir plantejar a Marc Márquez, amb avançaments al límit entre els dos.
Ni el lleidatà ni Pecco Bagnaia van desistir en el seu afany, conscients de la importància de liderar la carrera en les primeres voltes, quan gairebé tots els pilots importants havien optat pel compost de pneumàtic tou posterior, però amb un Àlex Márquez que es va posar en la seua batalla i que va permetre viure moments espectaculars en les voltes inicials.
Mentre tot l’eix d’atenció estava en la lluita entre Bagnaia i el gran dels Márquez, va ser Àlex qui va aprofitar la seua oportunitat en el sisè gir per posar-se al comandament, però Marc no estava disposat a cedir la victòria a cap dels dos i en el revolt de San Donato va superar Bagnaia per posar-se rere l’estela del seu germà petit.
Àlex Márquez es va mantenir líder durant algunes voltes, però en el novè gir i una vegada més al forçar la frenada a San Donato, primer revolt del traçat, Marc Márquez es va posar líder.
Com era previsible, Marc va anar marxant a poc a poc del seu germà Àlex, que va haver de centrar-se en la pressió que darrere va exercir sobre ell Pecco Bagnaia, que va acabar quart superat per Di Giannantonio. I, al final de la cursa, els germans Márquez van apuntar-se un altre doblet.
Manu González (Kalex), amb el seu quart triomf del curs i partint des de la quarta plaça a la línia de sortida, va liderar el triplet espanyol de Moto2 davant d’Albert Arenas (Kalex) i Arón Canet (Kalex), i de passada es va quedar sol en el liderat de la categoria intermèdia. El brasiler resident a Alcarràs Diogo Moreira, que partia amb la pole, va acabar la carrera en quarta posició i és segon a la general. González va saber imposar el seu ritme per assegurar-se una victòria que li garanteix atresorar nou punts d’avantatge a la general sobre Canet, amb el qual havia arribat empatat a Mugello.
En Moto3, el rookie espanyol Máximo Quiles (KTM) va estrenar el seu palmarès de victòries en el Mundial en el seu cinquè Gran Premi al remuntar des de la vuitena posició de sortida, encapçalant un podi que van completar el poleman de dissabte, el també espanyol Álvaro Carpe (KTM), i l’italià Dennis Foggia (KTM), que van entrar a només sis mil·lèsimes del vencedor. Quiles va conquerir la seua primera pole a Le Mans i posteriorment va pujar al calaix per primera vegada al circuit britànic de Silverstone.