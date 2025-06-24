Els Thunder d’Oklahoma City, campions de l’NBA
Guanyen els Pacers en el duel decisiu
Els Oklahoma City Thunder són els nous campions de l’NBA després de vèncer en el setè partit de les Finals (103-91) als Indiana Pacers, aconseguint el primer campionat des de l’arribada de la franquícia a Oklahoma City el 2008. En el partit decisiu d’una final molt ajustada, van derrotar els Pacers, que van mostrar un gran nivell malgrat la greu lesió del base Tyrese Haliburton en el primer quart del partit.
Els Thunder guanyen així el seu primer títol des que es van traslladar a Oklahoma City procedents de Seattle, on la franquícia va ser fundada el 1967 amb el nom de Seattle SuperSonics i va guanyar un campionat el 1979. Per als Thunder aquestes eren les seues segones Finals de l’NBA després de les de la temporada 2011-2012, que van perdre contra els Heat de Miami per 4-1. En la seua curta història a Oklahoma, l’equip ha jugat, a més de la del 2011-2012 i la d’aquest any, tres finals més de conferència: 2010-2011, 2013-2014 y 2015-2016.
L’equip entrenat per Mark Daigneault va estar liderat a la pista per l’MVP Shai Gilgeous-Alexander.