Vidal i Ribes vencen en el Provincial de carrabina
Joan Vidal, en categoria sènior, i Francesc Ribes, en veterans, van ser els guanyadors del Campionat Provincial de carrabina match que es va celebrar diumenge passat a les instal·lacions del Club de Tir Olímpic Lleida.
En sèniors, després de Joan Vidal es van classificar segon i tercer, per aquest ordre, els tiradors A. Horcajada i J. Vilalta.
Pel que fa a la categoria de veterans, darrere el vencedor de la tirada Francesc Ribes es van classificar Zacarías Farré i J.M. Vilalta en una competició que va registrar una bona participació.
D’altra banda, dissabte va tenir lloc la III tirada JSA advocats. En dames es va imposar O. Ferley, seguida de Vilalta i Philippova; en sèniors Horcajada, seguit de Gómez i Camí; i en veterans Palau, seguit de Riera i Rabés.