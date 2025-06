Una llosa molt feixuga: el Lleida CF té un potencial risc econòmic de 9,1 milions d'euros

La plantilla del Lleida va protestar contra Pereira en el partit amb l’Espanyol per la falta de cobrament. - JORDI ECHEVARRIA

El Lleida Club de Futbol té un potencial risc econòmic de 9.108.772,36 euros. Aquesta és la conclusió a la qual arriba la due diligence, unes dades a les quals ha pogut tenir accés SEGRE, que es va encarregar quan un grup inversor es va interessar per assumir la gestió del club el mes passat de maig i que, després de conèixer els resultats, van fracassar les negociacions i no es va arribar a un acord.

Una due diligence (o auditoria preventiva), que no s’ha de confondre amb una auditoria, és el procés d’investigació i anàlisi que un inversor interessat a adquirir o invertir en una companyia porta a terme per entendre la veritable situació de l’empresa (tant a nivell operatiu, legal, financer o comercial) i descobrir possibles riscos associats amb l’operació.

En l’estimació de contingències econòmiques de la due diligence del Lleida CF apareixen la Fiscal, Laboral, Penal, Civil i Administrativa. En la Fiscal, que dona un resultat de 2.065.055,55 euros, s’avalua el compliment de les obligacions tributàries, en aquest cas del club, identificant possibles riscos fiscals i contingències, a més d’analitzar les projeccions financeres des d’una perspectiva fiscal.

En la Laboral, que dona una xifra de 2.490.929 euros, s’analitza el compliment de la legislació laboral per part de l’entitat incloent contractes, convenis col·lectius, seguretat social i prevenció de riscos laborals. El tercer apartat és el Penal i és en el que hi ha la xifra més alta, amb 4.000.000 euros. Investiga possibles responsabilitats penals de l’entitat o els seus directius.

El quart apartat és el Civil, que dona aquí un valor de 476.787,81 euros i que examina els contractes, acords i litigis civils en què el club pugui estar involucrat. I, finalment, el cinquè apartat és l’Administratiu, amb una xifra de 76.000 euros i que revisa la legalitat de les llicències, permisos i autoritzacions administratives que té el club. La suma total reflecteix aquests 9.108.772,36 euros que, cal recalcar, és potencial risc econòmic, que no real, perquè existeixen partides que es poden reduir mitjançant negociacions.

Per una altra banda, hi ha l’auditoria del club, que s’enfoca en la verificació de la informació financera, és diferent de la due diligence i està pendent de conèixer-se, que és la que reflectiria el deute total que té l’entitat en aquests moments, amb la d’Hisenda i Seguretat Social com la més elevada.

Javaloyes reclama una sessió extraordinària de la Fundació del club



Vicente Javaloyes, un dels vuit socis propietaris del Lleida Ponent Club de Futbol i exdirector general del club, ha exigit formalment a Marta Pereira Veiga, presidenta de la Fundació Esport i Salut Lleida, la convocatòria d’una reunió del Patronat en “sessió extraordinària”. El tresorer i patró de la Fundació diu que “fins a la data no he estat convocat a cap reunió del Patronat, ni se m’ha facilitat l’accés a la informació necessària per exercir el càrrec de tresorer i poder exercir les funcions que es recullen en l’article 25 dels Estatuts”.

Acaba el termini per presentar denúncies per no pagar davant l’AFE

Avui és la data límit per a la presentació de reclamacions a l’AFE d’aquelles quantitats amb un venciment de pagament que es produeixi al llarg d’aquest mes. En el moment de l’enviament de la denúncia s’hauran d’incloure les quantitats vençudes fins al 30 de juny del 2025. Val a recordar que el Lleida CF, a través de l’adjunt a la presidència Marc Torres, es va comprometre a redactar un document formal a cada jugador –reconeixent el deute en sou i primes– deixant lliures els futbolistes abans del 30 de juny quan acaben contracte. Aquest escrit, juntament amb la documentació que li doni suport, és un pas crucial i serveix com a prova perquè el jugador pugui reclamar el deute davant de la Comissió Mixta. El deute als futbolistes reconegut pel club ascendiria a uns 265.000 euros, xifra que juntament amb arbitratges i sancions (uns 45.000 euros) ha d’abonar amb data límit del 30 de juny per seguir a la categoria.