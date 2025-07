Edu Amat segella la seua continuïtat dos temporades més al Pons Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

“Estic molt content, Lleida és el lloc en el qual vull ser”, va explicar ahir Edu Amat després de firmar el contracte que l’uneix amb el Pons Lleida per dos temporades més. Amat i el club van arribar a un acord per ampliar la seua vinculació al març, tal com va avançar aquest diari, tot i que no va ser fins ahir quan es va firmar el document i el club ho va fer oficial. “El club m’ha demostrat la confiança que vol que segueixi aquí, per tant l’alegria és màxima i mútua. Lleida és casa meua i tinc moltes ganes de seguir aquí”, va explicar el tècnic gironí.

Amat porta dos temporades al capdavant del primer equip, del qual es va fer càrrec després de la retirada d’Albert Folguera. Si en la primera l’equip va passar dificultats, en aquesta segona la temporada ha estat excel·lent, amb la disputa de la Final Four de la WSE Cup, finalista de la Copa del Rei i havent arribat a semifinals en el play-off pel títol de Lliga. Es va incorporar al primer equip la temporada 2019-2020 com a preparador físic i en la 2020-21 va passar a ser assistent de Folguera.

Per la seua part, Enric Duch, president del club, va explicar que “estem molt satisfets dels resultats de la temporada i ha estat molt fàcil entendre’ns. Volem donar continuïtat a aquest projecte”, va valorar.