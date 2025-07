El lleidatà Omar Janneh, subcampió d’Europa

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

❘ bucarest ❘ La selecció espanyola sub-19, amb el davanter lleidatà Omar Janneh com a titular, no va poder revalidar el títol continental després de caure ahir davant de Països Baixos (0-1) a la final del Campionat d’Europa a Romania, amb un gol en pròpia porteria del porter Raúl Jiménez al minut 62. Els de Paco Gallardo no van tenir el millor partit i van concedir en excés als neerlandesos, que es van mostrar molt sòlids en defensa després d’avançar-se en el marcador. Abans, Janneh, que va repetir com a titular com en la majoria del torneig, va tenir dos opcions per avançar els seus, amb un xut al primer pal a la primera meitat i una altra clara opció després del descans, quan va arrabassar la pilota dels peus al porter rival, però no va poder connectar el xut posteriorment. El lleidatà va ser substituït al 66 ja amb el 0-1. Espanya va pressionar a la recerca del gol i va protestar dos possibles penals, però va cedir contra Països Baixos, que es va estrenar com a campió continental sub-19.