El Rodi Balàfia Vòlei renova el seu capità, Eddy Herrera

El Rodi Balàfia Vòlei va anunciar ahir la renovació d’Eddy Herrera, peça clau de l’equip i el cos tècnic. Als seus 42 anys, el receptor veneçolà seguirà com a capità i segon entrenador en Superlliga 2 i continuarà com a entrenador de l’equip júnior, en la que serà la seua sisena temporada al club. La direcció esportiva treballa ara en tancar la plantilla, després de confirmar-se que Leo Misere i Gerard Orteu no seguiran al primer equip per motius laborals.