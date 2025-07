Espanya derrota Japó en l’últim test abans d’afrontar l’Eurocopa

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola femenina de futbol es va imposar ahir per 3-1 a Japó a l’Estadi Municipal de Butarque, a Leganés, en el seu únic amistós previ a la disputa a partir de la setmana que ve de l’Eurocopa de Suïssa i en el qual va notar alguna cosa la falta de ritme després de l’aturada competitiva.

Espanya va tornar a arrancar el motor i es va conferir una dosi de confiança abans de fer cap al repte del torneig continental amb un triomf que va evidenciar que necessita una mica més de temps per funcionar a ple rendiment.

Ho va fer a més davant d’un rival incòmode, com solen ser sempre les japoneses, número cinc del rànquing mundial, a les quals va controlar bastant bé malgrat acusar encara mancada de ritme i a les quals va haver de remuntar amb gols de nou de Claudia Pina, de Vicky López i d’Athenea del Castillo, amb un futbol més pacient que el de brillantor habitua.

La seleccionadora Montse Tomé, amb la baixa per febre de la blaugrana Aitana Bonmatí, va apostar per un onze amb vuit més que possibles titulars (Cata Coll, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Olga Carmona, Patri Guijarro, Alèxia Putellas, Mariona Caldentey i Alba Redondo) per a l’estrena a l’EURO de dijous vinent, i amb el qual va intentar dominar des del principi una Japó ben ordenada i sempre buscant combinacions ràpides a l’esquena de la defensa espanyola.

n La selecció espanyola femenina Sub-19 va conquerir ahir l’Europeu de la categoria al golejar (0-4) França a la final del torneig celebrada a l’Stadium Rzeszów. Espanya, que el dia anterior havia perdut la final masculina, va defensar la corona en categoria femenina, sumant la quarta consecutiva i un total de set.

La sub-19 conquereix el quart Europeu consecutiu

xí, la selecció espanyola es converteix en la més premiada del torneig, superant Alemanya (6). Cris Librán, Daniela Agote, Clara Serrajordi i Noemí Bejarano van fer els gols a la final, dominada amb puny de ferro de principi a final pel conjunt espanyol.