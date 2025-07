L’Alpicat serà filial de l’Atlètic Lleida a partir de la temporada vinent

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va firmar ahir un acord de filiació amb l’Atlètic Alpicat de cara a la pròxima temporada, per un any de durada encara que amb caràcter prorrogable. L’acord el van firmar ahir a la seu de la Federació Catalana de Futbol (FCF) els presidents dels dos clubs, Josep Maria Oromí, per l’Atlètic Lleida, que milita a Tercera RFEF i Aleix Arrià, per l’Atlètic Alpicat, club que recentment va aconseguir l’ascens a la Primera Catalana després de superar a la ronda final del play-off la UE Tàrrega. L’acord es va firmar ahir perquè el termini per fer-ho acabava dilluns vinent dia 30, encara que les dos parts oferiran més endavant una roda de premsa conjunta per explicar-ne tots els detalls.

L’Atlètic Alpicat mantindrà la seua identitat i rebrà una aportació econòmica per part de l’equip que presideix Oromí.

Amb aquest acord, l’Atlètic Lleida podrà donar sortida als jugadors més destacats de l’equip juvenil que ara, si no podien incorporar-se al primer equip, ho feien en altres clubs de les comarques lleidatanes o dels equips d’Aragó.

A partir d’ara, el club de Cappont podrà continuar controlant de prop el seu procés formatiu i seguir comptant amb ells si calguessin per reforçar l’equip de Tercera RFEF.