Aitana, ingressada per una meningitis a una setmana del torneig

La centrecampista del Barça i de la selecció espanyola Aitana Bonmatí va ser hospitalitzada divendres per una meningitis vírica que amb tota probabilitat l’apartarà de l’Eurocopa femenina en la qual Espanya debutarà dijous vinent 3 de juliol davant de Portugal (21.00). De moment, els serveis mèdics de la RFEF no s’han pronunciat sobre els terminis de recuperació i la doble pilota d’or apunta a ser baixa en una expedició que viatjarà avui a La usana (Suïssa), on les de Montse Tomé es concentraran al llarg de tota la competició.

Aitana, que no s’entrenava des de dijous i havia presentat símptomes febrils durant la matinada prèvia a l’entrenament, ja va ser baixa en l’amistós de la selecció contra Japó, última prova preparatòria prèvia a l’Eurocopa.

Les de Tomé es van imposar a les nipones per 3-1, remuntant el 0-1 inicial de Tanaka amb els gols de Pina, Vicky López i Athenea, en un partit que la blaugrana va seguir des de l’hospital, tal com va publicar a les xarxes socials.

Després del xoc, la seleccionadora, Montse Tomé, va assegurar que no coneixien “els terminis” de recuperació, però que “cal tenir paciència. Aitana és importantíssima, l’esperarem fins al final”, va sentenciar.

Així mateix, una altra de les preocupacions per als serveis mèdics de la Federació són els possibles contagis entre la plantilla a causa que les jugadores estan concentrades des de diumenge passat. Tot i així, Tomé va voler remarcar que la situació “està controlada”.

Enmig d’aquest context, la selecció espanyola debutarà dijous davant de Portugal en el partit inaugural d’un exigent Grup B que completen Bèlgica i Itàlia.